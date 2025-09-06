Haberler

İstanbul'da Gece Yağmuru İstanbulluları Hazırlıksız Yakalandı
Güncelleme:
İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur, işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşları zor durumda bıraktı. Meteoroloji ve AKOM, kötü hava koşullarına karşı uyarılarda bulundu.

İSTANBUL'da gece saatlerinde başlayan yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. İşe gitmek için evlerinden çıkan İstanbullular ıslanmaktan kurtulamadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un dün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur etkili oldu. İşe gitmek için evlerinden çıkanlar yağmurdan korunmak için şemsiye kullanırken hazırlıksız yakalananlar ise ıslanmaktan kurtulamadı. Yetkililer, kent genelinde gün boyu etkili olması ön görülen yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İstanbulluları olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
