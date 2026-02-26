Haberler

İstanbul'da Gece Saatlerinden İtibaren Yağmur Etkili Oldu

İstanbul'da Gece Saatlerinden İtibaren Yağmur Etkili Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren başlayan yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Fatih'te işe giden bazı kişiler şemsiye kullanırken, bazıları ıslanmaktan kurtulamadı.

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren yağmur etkili oluyor. Fatih'te de bazı vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalanırken bazıları şemsiye ile korunmaya çalıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından gece saatlerinden itibaren İstanbul genelinde yağmur etkili olmaya başladı. Sabah evlerinden çıkıp işlerine gitmek isteyen bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı. Fatih'te de etkili olan yağış nedeniyle işe giden vatandaşlardan bazıları yağmurdan şemsiye ile korunurken bazıları da ıslanmaktan kurtulamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir

Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Erdoğan devreye girebilir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı

Türkiye'nin en kurak ilçesine lapa lapa yağdı! Halk bayram etti
Bir ilçemizin domatesi dünyanın en iyileri arasına girdi

Bir ilçemizin domatesi dünyanın en iyileri arasına girdi
Asker 'Geliyorlar' diyerek uyardı, gazeteci canını zor kurtardı

Asker "Geliyorlar" diyerek uyardı, gazeteci canını zor kurtardı
Bu ülkeye gidecekler dikkat! Sizi de paket edip geri gönderebilirler

Bu ülkeye gidecekler dikkat! Sizi de paket edip geri gönderebilirler
Türkiye'nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı

Türkiye'nin en kurak ilçesine lapa lapa yağdı! Halk bayram etti
Halk diken üstünde! Sokakta 5 metrelik pitonlar görülmeye başladı

Halk diken üstünde! Sokakta 5 metrelik pitonlar görülmeye başladı
ABD'de deprem etkisi yaratan ihanet! Pilotun gözünün yaşına bakmadılar

ABD'de deprem etkisi yaratan ihanet! Pilotun gözünün yaşına bakmadılar