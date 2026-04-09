İstanbul'da Gazze'ye destek için araç konvoyu oluşturuldu

İstanbul'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla araç konvoyu oluşturuldu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından "Coğrafyamızda İşgal ve Katliam İstemiyoruz" sloganı ile düzenlenen araç konvoyuna katılanlar, Vatan Caddesi'nde bir araya geldi.

Grup adına açıklama yapan Genç İHH İstanbul Başkanı Muaz Talha Demirtaş, tarihin en büyük soykırımlarından birine karşı insanlığı savunmak için toplandıklarını söyledi.

Zulme karşı durmanın yalnızca Müslümanların değil, vicdan sahibi tüm insanların ortak mücadelesi olduğunu belirten Demirtaş, "İslam coğrafyalarında bugün büyük zulümlere şahitlik ediyoruz. İsrail ve onun en büyük hamisi ABD tarafından yürütülen sistematik saldırganlık politikaları, Filistin'den Yemen'e, Lübnan'dan Suriye'ye ve son olarak İran'a uzanan geniş bir sahada telafisi imkansız acılara ve yıkımlara yol açıyor." dedi.

Demirtaş, Filistin'de uzun yıllardır süren işgal ve ablukanın, Ekim 2023'ten sonra tam anlamıyla soykırıma dönüştüğünü belirterek "Gazze Şeridi'nde çocuk, kadın ve yaşlı ayırt etmeksizin gerçekleştirilen katliamlar, uluslararası hukuku ve insanlık onurunu ayaklar altına almaktadır. Yine Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim faaliyetleri ve sivillere yönelik şiddet, Filistin halkının yaşama hakkını elinden almakta, tam anlamıyla bir haydutluk sergilenmektedir. Gazze'deki şehit sayısının resmi rakamların çok daha üzerinde olduğu, sayıları dahi tespit edilemeyen on binlerce sivilin enkaz altında kaldığı ve açlığın bir silah olarak kullanıldığı acı bir gerçektir." diye konuştu.

İsrail'in Lübnan, Suriye, Yemen ve İran topraklarına yönelik gerçekleştirdiği saldırının ve katliamların, büyük kayıplara ve acılara sebep olduğunu anlatan Demirtaş, şunları kaydetti:

"İşgallere, hukuksuz ablukaya, soykırıma ve katliamlara karşı durmak için bugün buradayız. Buradan bir kere daha tüm dünyaya harekete geçme çağrısında bulunuyoruz. İsrail'in Filistinli tutsakların idam edilmesine yönelik yasayı onaylaması bir insanlık suçudur. Uluslararası kuruluşlar ve devletler bir an önce harekete geçmeli ve bu hukuksuz kararın durdurulması için gereken adımları atmalıdır. Bu hukuksuz idam kararlarını engellemek tüm insanlığın borcudur. Başta İslam ülkeleri olmak üzere tüm devletleri, bu yasayı savaş suçu olarak tanımaya ve diplomatik, ekonomik yaptırımları derhal başlatmaya çağırıyoruz."

Açıklamanın ardından gruptakiler, tekbirler eşliğinde araçlarına binerek konvoy oluşturdu.

Filistin ve Türk bayraklarıyla süslenen araçların oluşturduğu konvoy turu, İsrail'in Levent'teki Konsolosluğu'nun önünden geçerek Mecidiyeköy'deki ABD Konsolosluğu önünde sona erdi.