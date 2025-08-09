İstanbul'da Gazze için Protesto Yürüyüşü

İsrail'in çocuk, kadın, yaşlı ayırmaksızın on binlerce kişiyi katlettiği Gazze'de devam eden soykırım İstanbul'da protesto edildi. Filistin'e Destek Platformu'nun 'Gazze'ye Umut Işığı Ol' sloganı ile düzenlediği yürüyüşe, binlerce kişi katıldı. Beyazıt Meydanı'nda toplanan binlerce kişi Ayasofya Camii'ne yürüdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
