Haberler

İstanbul'da yarın bazı vapur seferleri yapılamayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da, yarın Galata Köprüsü etrafındaki deniz ulaşımı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı talimatıyla 04.00-12.00 saatleri arasında kapatılacak. Bu nedenle belirli vapur seferleri iptal edildi.

İstanbul'da, yarın Galata Köprüsü etrafındaki deniz ulaşımının 04.00-12.00 saatleri arasında kapatılacak olması nedeniyle bazı vapur seferlerinin yapılamayacağı bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, yarın 04.00-12.00 saatleri arasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Bölge Liman Başkanlığı talimatıyla Galata Köprüsü etrafındaki deniz ulaşımının kapatılacağı belirtildi.

Duyuruda, Eyüpsultan-Üsküdar hattında Eyüpsultan kalkışlı 10.30-11.30, Üsküdar-Eyüpsultan hattında Üsküdar kalkışlı 10.30-11.30, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüpsultan hattında Kadıköy kalkışlı 11.00, Eyüpsultan-Sütlüce-Hasköy-Fener-Kasımpaşa-Kadıköy hattında Eyüpsultan kalkışlı 10.05, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Hasköy-Sütlüce-Eyüpsultan hattında Beşiktaş kalkışlı 10.15-11.15 kalkışlı, Eyüpsultan-Sütlüce-Hasköy-Kasımpaşa-Karaköy-Kabataş-Beşiktaş hattında Eyüpsultan kalkışlı 10.20-11.20 seferlerinin yapılamayacağı aktarıldı.

Kaynak: AA / Rüveyda Mina Meral - Güncel
Fenerbahçe sezon sonu seçime gidiyor! Saran: Görevimi yarım bırakmayacağım

Sadettin Saran açıkladı: Fenerbahçe seçime gidiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Olay kaleci Emiliano Martinez 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı

Olay kaleci 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı
Hesabı eleştiren müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta'ya bakanlıktan inceleme

Müşterisi ile dalga geçen şefe bakanlıktan inceleme
Yılın son bombası patladı! Fenerbahçe seçime gidiyor

Yılın son bombası patladı! Fenerbahçe seçime gidiyor
500 yıllık gelenek! Kasımda başlıyor, kuyular dolunca herkesin işine yarıyor

500 yıllık gelenek! Kuyular dolunca herkesin işine yarıyor
Olay kaleci Emiliano Martinez 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı

Olay kaleci 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı
Elif bu fotoğraflardan sonra sırra kadem bastı! Oklar bir kişide yoğunlaşıyor

Elif bu fotoğraflardan sonra sırra kadem bastı
Gözaltındaki Şeyma Subaşı adliyeye sevk edildi

Gözaltındaki Şeyma Subaşı'yla ilgili yeni gelişme