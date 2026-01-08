Bebeğiyle fırtınanın ortasında kaldı, imdadına çevik kuvvet yetişti

İstanbul'da etkili olan fırtınada yürümekte zorlanan anne ve bebeğini polis ekipleri kalkanlarıyla korudu. O anlar İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından paylaşıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından fırtına gün boyu etkili oldu. Lodosun hızının yer yer 75-80 kilometreye çıktığı kentte, İstanbul Adalet Sarayı'ndan çıkan bir anne ve bebeği yolda yürümekte zorlandı. Durumu fark eden çevik kuvvet polisleri kalkanlarıyla siper oluşturarak anne ve bebeğine eşlik etti. O anlar İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından 'İhtiyaç Duyduğunuz Her Zaman Kalkan Oluruz' notuyla paylaşıldı.