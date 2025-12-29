Haberler

Marmara İçin Fırtına Uyarısı... Rüzgar Yer Yer 75 Km/Saat Hızına Ulaşacak

Güncelleme:
İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere dayanarak Marmara Denizi ve çevresinde 30 Aralık 2025 tarihinden itibaren fırtına beklendiğini açıkladı. Rüzgarın gece saatlerinde 75 km/saat hızla esmesi bekleniyor. Yetkililer, deniz ve karada meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyararak dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

(İSTANBUL) İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine dayanarak Marmara Denizi ve çevresi için fırtına uyarısı yayımladı. Açıklamaya göre rüzgarın, 30 Aralık 2025 Salı günü öğleden itibaren güney ve güneybatı yönlerinden, akşam saatlerinden sonra ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 40-60 km/saat, yer yer 75 km/saat hızla esmesi bekleniyor. Yetkililer, fırtınanın özellikle akşam saatleri ve gece boyunca etkisini artıracağına dikkat çekti.

Valiliğin duyurusunda fırtınanın etkisinin 31 Aralık 2025 Çarşamba gününün ilk saatlerinden sonra azalmaya başlayacağı öngörülüyor. Ancak etkili rüzgarın yalnızca denizle sınırlı kalmayacağı, karada da olumsuzluklara neden olabileceği belirtilerek vatandaşlar uyarıldı.

Denizde ve karada etkili olacak

Meteoroloji verilerine göre fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar, sefer iptalleri, beklemeler ve görüş mesafesinde düşme gibi riskler bulunuyor. Özellikle Boğaz geçişleri, Marmara içi hatlar ve balıkçı tekneleri için tedbirli olunması istendi. Açıklamada "Kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı.

Fırtınanın karada etkisini göstermesiyle birlikte çatılarda hasar, ağaç devrilmeleri, tabela uçmaları, kıyı ve sahil bölgelerinde risk artışı gibi durumlara karşı da önlem alınması gerektiği belirtildi. İstanbul Valisi Davut Gül imzalı bilgilendirme metninde vatandaşların gelişmeleri meteorolojik duyurular üzerinden takip etmeleri istendi. Valilik açıklamasında, vatandaşlara şu konularda dikkat çağrısı yapıldı:

Sahil şeridi, liman ve iskelelerde dikkatli olunması,

Zorunlu değilse denize açılmaktan kaçınılması,

Kuvvetli rüzgar sırasında yüksek katlı alanlarda ve açık bölgelerde tedbir alınması,

Ulaşım planlamalarında gecikme ve iptallere karşı alternatiflerin göz önünde bulundurulması.

