İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Şehir Hatları ve İDO'nun bazı vapur seferleri iptal edildi. Elverişsiz hava koşulları nedeniyle seferlerin yapılamayacağı duyuruldu.
Şehir Hatları ve İDO'nun İnternet sayfalarından yapılan açıklamaya göre elverişsiz hava şartları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu. Şehir Hatları'ndan yapılan duyuruda, "Değerli yolcularımız, elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır." denildi.
İPTAL EDİLEN SEFERLER
Şehir Hatları;
Büyükada-Sedefadası Hattı Seferleri
Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı Seferleri
Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı Seferleri
Beşiktaş-Adalar Hattı Seferleri
Bostancı-Adalar Ring Hattı
09.00 Adalar-Kadıköy-Kabataş Hattı Seferi
10.05 Kabataş-Kadıköy-Adalar Seferi
Eminönü-Rumeli Kavağı hattı seferlerinin Beşiktaş ve Ortaköy iskeleleri uğraması ile Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu Ring Hattı ve Üsküdar-Aşiyan Hattı seferleri ise Bebek-Anadolu Hisarı-Küçüksu ve Üsküdar-Bebek olarak yapılacaktır.
İDO;
09.05 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa
09.45 Yenikapı-Yalova
09.45 Yalova-Yenikapı
12.30 Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy
19.00 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma