Fırtına nedeniyle Zeytinburnu Sahili'nde dev dalgalar oluştu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına, Zeytinburnu Sahili'nde dev dalgaların oluşmasına neden oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren fırtına etkili oluyor. Özellikle denizde etkisini artıran fırtına nedeniyle Zeytinburnu Sahili'nde dev dalgalar oluştu.
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren fırtına etkili oluyor. İstanbul'u etkisi altına alan fırtına nedeniyle Zeytinburnu'nda dalgalar oluştu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel