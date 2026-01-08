Haberler

Şişli'de fırtınada çatının uçtuğu anlar kamerada; ölümden son anda kurtuldu

Şişli'de fırtınada çatının uçtuğu anlar kamerada; ölümden son anda kurtuldu
Güncelleme:
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan fırtına, Şişli'de bir binanın çatısının uçmasına neden oldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı ve sokaktan geçen bir kişi ölümden kıl payı kurtuldu. Birçok ilçede ise çatılardan kopan parçalar sokağa savruldu.

Doğan Can CESUR / İSTANBUL, - İSTANBUL genelinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle Şişli'de bir binanın çatısı uçtu. Kuvvetli rüzgar sonrası çatının uçtuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Dakikalar önce sokaktan geçen 1 kişi ölümden kıl payı kurtuldu.Darülaceze Caddesi ve Batı Caddesi'nde de fırtına nedeniyle çatılardan kopan parçalar sokağa savruldu.

İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle birçok ilçede çatılar uçtu, tabelalar yerinden koptu. Şişli'deki Paşa Mahallesi Gönül Sokak'ta fırtınanın da etkisiyle bir binanın çatısı uçtu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye binaların çatılarında bulunan ve tehlike oluşturna parçaları merdiven yardımıyla topladı. Çatıdan kopan parçalar sokağa savrulurken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çatıdan kopan parçaların savrulmasından dakikalar önce bir kişinin sokaktan geçtiği anlar görülüyor. Elindeki şemsiyeyle sokakta yürüyen kadının geçmesinden dakikalar sonra çatıdan kopan parçalar sokağa savruluyor.Yaşan olayın ardından sokakta park halinde bulunan araçlar da zaar gördü. Paşa Mahallesi'nde Darülaceze Caddesi ve Batı Caddesi'nde meydana gelen olaylarda ise, çatılardan kopan parçalar sokağa savruldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
