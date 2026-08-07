Haberler

İstanbul'da "Filistin İçin Limonata Çocuk Şenliği" düzenlendi

İstanbul'da 'Filistin İçin Limonata Çocuk Şenliği' düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeryüzü Çocukları Derneği, Okul Dışı ekibi ve KİM Vakfı, Süleymaniye Camisi avlusunda 'Filistin İçin Limonata Çocuk Şenliği' düzenledi. Çocuklar oyunlar oynayıp limonata satarak Gazze'deki çocuk parkına destek topladı.

Yeryüzü Çocukları Derneği, Okul Dışı ekibi ve KİM Vakfı işbirliğiyle "Filistin İçin Limonata Çocuk Şenliği" organize edildi.

Süleymaniye Camisi'nin avlusunda gerçekleştirilen şenlik kapsamında, çocuklar için etkinlik ve oyun atölyeleri kuruldu.

Şenlikte bazı çocuklar boya yaparken, bazıları da şişirdikleri balonlarla oyun oynadı. Çocuklara, limonata ikram edildi.

Takı atölyesi etkinliği de düzenlenen şenlikte, çocuklar yüzlerini boyattı, etkinlik alanında kurulan masaya Filistin için mesajlarını yazdı.

Yeryüzü Çocukları Derneği Kampanya ve İletişim Direktörü Muhammed Talha Beşinci, şenliği 3 yıldır yazın yaptıklarını belirterek, "Kampanyanın asıl amacı, çocukların Filistinli çocuklara destek olabildiği bir ekosistem kurmak. 3 yıldır çocuklar kendi imkanlarıyla evlerinde hazırladığı limonataları mahallelerinde, sokaklarında stant açarak satıyorlar. Bunun gelirini de ya Kudüs'e ya da Filistin'e bağışlıyorlar." diye konuştu.

Geçen sene düzenledikleri kampanyanın geliriyle Kudüs'teki bir anaokulunun giderlerinin karşılandığını belirten Beşinci, bu seneki kampanyayla da Gazze'de bir çocuk parkının fonlanacağını söyledi.

Beşinci, etkinliğin hem çocukların Filistin duyarlılığının geliştirilmesi hem de Filistin ve dünyadaki diğer çocuklar için neler yapılabileceği noktasında örnek teşkil ettiğini dile getirerek, bu çalışmayı her yaz yapmayı amaçladıklarını ifade etti.

Kaynak: AA
Narin cinayetinde müebbet yiyen amca Salim Güran cezaevinden mektup yazdı: Biz masumuz, katil değiliz

Narin cinayetinde müebbet alan amcadan olay yaratacak mektup
Rusya açıklarındaki Türk kuru yük gemisine İHA saldırısı

Türkiye'nin uyarılarını umursamıyorlar! Yine saldırdılar
Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklandı

Sevgilisiyle skandal mesajları çıkmıştı! CHP'li başkan tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gizli depodan dikkat çeken görüntüler! İran, savaş ganimetlerini sergiledi

İlk kez gösterildi! Depodan ABD ve İsrail'e ait silahlar çıktı
İran'dan Mekke Anlaşması'na skandal ifadeler: Kağıt üzerinde bir anlaşma güvenlik sağlamaz

Tarihi anlaşmaya komşudan skandal sözler
Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi

Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi
Görevden alınan eski vali Çiçekli İstanbul'da ortaya çıktı, Galata'da pedal çevirdi

Görevden alınan eski vali Çiçekli İstanbul'da ortaya çıktı

Su krizi belediye başkanını isyan ettirdi: Faturasını ödemeyen vatandaşlara böyle seslendi

Belediye başkanı, vatandaşa isyan etti: Karşı karşıya gelmeyelim
Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Kimseye aldırış etmediler
Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı

Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı