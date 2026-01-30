Haberler

İstanbul'da bir kişinin fidye için kaçırılmasına ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
İstanbul'da bir kişiyi kaçırarak ailesinden fidye isteyen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Gözaltına alınan şüphelilerin, mağduru darbederek video kaydına aldığı ve 20 bin dolar istedikleri öğrenildi.

İstanbul'da bir kişiyi kaçırıp ailesinden 20 bin dolar fidye istedikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin Maltepe'den kaçırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, Zeytinburnu'nda bir iş yerine düzenledikleri operasyonda mağduru kurtarırken, adresteki 4 şüpheliyi de gözaltına aldı.

Şüphelilerin mağduru bu iş yerinde darbederek video kaydına aldıkları, ailesini arayarak 20 bin dolar istedikleri belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
