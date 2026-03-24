İstanbul'da FETÖ operasyonunda 25 şüpheli yakalandı
İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, 7 kamu çalışanı dahil toplam 25 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanan ve örgütsel bağlantıları olan kişilere yönelik gerçekleştirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, terör örgütü FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı anlaşılan, aralarında 7'si aktif, 4'ü ihraç kamu görevlisinin de bulunduğu 25 şüpheli tespit edildi.
Şüphelilerin, örgütsel ankesör-büfe arama kaydı bulunduğu, geçmiş yıllarda örgüt evlerinde kaldığı, örgütle iltisaklı şirketlerde SGK kaydı ile Bank Asya'da hesabı olduğu belirlendi.
Haklarında gözaltı kararı verilmesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 25 zanlı yakalandı.