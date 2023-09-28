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İstanbul'da etkili olan yağış trafiği felç etti! Yoğunluk yüzde 80 seviyesini geçti

Meteoroloji ve AKOM'un uyarıları sonrası İstanbul'da başlayan kuvvetli sağanak etkisini her geçen dakika artırırken, yağış nedeniyle mega kentte trafikte de büyük yoğunluk yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, saat 18.00 itibarıyla trafik yoğunluğunun yüzde 83 seviyesine ulaştığını açıkladı.