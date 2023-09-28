İstanbul'da etkili olan yağış trafiği felç etti! Yoğunluk yüzde 80 seviyesini geçti
Meteoroloji ve AKOM'un uyarıları sonrası İstanbul'da başlayan kuvvetli sağanak etkisini her geçen dakika artırırken, yağış nedeniyle mega kentte trafikte de büyük yoğunluk yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, saat 18.00 itibarıyla trafik yoğunluğunun yüzde 83 seviyesine ulaştığını açıkladı.
İstanbul, Valilik, AKOM, AFAD ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları sonrası şiddetli yağışa teslim oldu. Kentte özellikle Avrupa yakasını etkisi altına alan kuvvetli yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.
SAĞANAK YAĞIŞ TRAFİĞİ ESİR ALDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kentteki kuvvetli sağanak nedeniyle saat 18.00 itibarıyla trafik yoğunluğunun yüzde 83 seviyesine ulaştığını duyurdu.
ANA ARTERLERDE YOĞUNLUK YAŞANIYOR
Su baskınlarının yaşandığı Başakşehir, Büyükçekmece, Sultangazi, Gaziosmanpaşa ve Arnavutköy ilçelerinde trafik durma noktasına geldi.