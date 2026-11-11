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İstanbul'da emekli kimyageri polis taklidiyle dolandıran 9 şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul'da emekli kimyageri polis taklidiyle dolandıran 9 şüpheli gözaltına alındı Haber Videosunu İzle
İstanbul'da emekli kimyageri polis taklidiyle dolandıran 9 şüpheli gözaltına alındı
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İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, 78 yaşındaki emekli kimyager Emine Güzel H.'nin önce 120 bin dolarını alıp Eyüpsultan'daki evini 6,5 milyon liraya sattırdı. Parayı kriptoya çeviren ve aralarında 2 kuyumcunun da bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

Beşiktaş'ta şüpheliler, emekli kimyager Emine Güzel H.'yi (78) telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıttı. Emine Güzel H.'den önce bankadaki 120 bin dolarını alan 9 şüpheli, daha sonra Eyüpsultan'daki evini satmasını sağlayarak parasını kendi hesaplarına havale ettirdi. Aldıkları parayı kriptoya çevirdikleri öğrenilen, 2'si kuyumcu 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da polise başvuran Emine Güzel H., kendisini polis olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldığını söyledi. Emine Güzel H., emniyette verdiği ifadesinde "Beni telefonla aradılar. Polis olduklarını söyleyip, kimliğimin kopyaladığını adımın suç örgütü soruşturmasına karıştığını söylediler. Onlara inandım. Temize çıkmam için evde bulunan paramı istediler. Bunun üzerine bankada bulunan 120 bin doları çekip eve geldim. Benden paranın fotoğrafını çekmemi istediler. Para resimlerini onlara gönderince paraları almak için birilerini göndereceklerini söylediler. Bana gelen kişiye şifre sormamı 'Paran Güvende' şifresini söyleyen kişiye para dolu çantayı vermemi istediler. Ben de gelen kişiye şifreyi sordum. Bilince parayı ona verdim" dedi.

EVİNİ SATTIRIP PARAYI HESAPLARINA HAVALE ETTİRMİŞLER

Şüphelilerin bir süre sonra kendisini tekrar aradıklarını ve Eyüpsultan'da bulunan evini satmasını istediklerini anlatan Emine Güzel H., "Bunun üzerine evi satışa çıkardım. Evimin değeri yaklaşık 7,5 milyon liraydı; ancak acele ettiğimiz için evimi 6,5 milyon liraya satmak zorunda kaldım. Daha sonra parayı bana verdikleri 3 ayrı banka hesabına gönderdim. Bir süre sonra beni arayan numaralar kapanınca dolandırıldığımı anladım" dedi.

9 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada şüphelilerin güvenlik kamera görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde şüphelilerin, Emine Güzel H.'den aldıkları paraları kriptoya çevirerek yurtdışına çıkardıkları tespit edildi. Polis, kimliklerini tespit ettiği şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Aralarında 2 kuyumcunun da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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