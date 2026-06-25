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İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 10 binden fazla eser ele geçirildi

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İstanbul'da düzenlenen operasyonda 6 bin 819 eser ve 3 bin 366 sikke ele geçirildi. Eserler sergilenirken, Emniyet Müdürü kültürel mirasın korunmasının önemini vurguladı. Operasyonda yakalanan 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda ele geçirilen 6 bin 819 eser ve 3 bin 366 sikkeden bazıları, İl Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince ele geçirilen tarihi eser ve objelerin sergilendiği alanda inceleme yaparak görevli personeli tebrik etti.

Operasyon hakkında basın mensuplarına bilgi veren Yıldız, "Kültürel varlıklarımız, ülkemizin ortak hafızası ve insanlığın evrensel mirasıdır. Bu değerleri korumak, geçmişimize sahip çıkmak olduğu kadar, onları geleceğe taşımak adına da büyük bir sorumluluktur. İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak yasa dışı her türlü faaliyetle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." dedi.

Operasyon

Beykoz'da bir eve düzenlenen operasyonda Anadolu Selçuklu, Büyük Selçuklu, Urartu, Hitit, Yunan, Roma, Bizans, Asur, Mezopotamya, Emevi, Abbasi ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen, farklı medeniyetlerin sosyal yaşamını, inanç sistemlerini, sanatsal anlayışlarını ve ekonomik faaliyetlerini yansıtan arkeolojik obje, kitabe gibi 6 bin 819 eser ile 3 bin 366 sikke ele geçirilmişti.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen
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