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İstanbul'da düzenlenen 'eğitimde yapay zeka' zirvesi

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İstanbul'da düzenlenen 'eğitimde yapay zeka' zirvesine katılan alanında uzman özel sektör temsilcileri ve akademisyenler, günümüzde yapay zeka kullanımı ve gelecek vizyonunu konuştu.

İstanbul'da düzenlenen "eğitimde yapay zeka" zirvesine katılan alanında uzman özel sektör temsilcileri ve akademisyenler, günümüzde yapay zeka kullanımı ve gelecek vizyonunu konuştu.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Hazır Giyim İhracatçıları Birliği (İHKİB) desteğiyle, YTÜ Davutpaşa Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen zirveye, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Milli eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz ve İstanbul Hazır giyim İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe katıldı.

Öğretmen ve akademisyenlerin yoğun şekilde katıldığı zirvede, alanında uzman özel sektör temsilcileri ve akademisyenler, günümüzde yapay zeka kullanımı ve gelecekteki vizyonuyla ilgili çeşitli sunumlar yaptı.

"Türkiye Yüzyılı, öğretmenlerin omuzlarında yükselecek"

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Murat Mücahit Yentür, Türkiye Yüzyılı'nın öğretmenlerin omuzlarında yükseleceğini ve hiçbir müfredatın öğretmenlerin niteliğini aşamayacağını belirterek, "İnşallah öğretmenlerimizle birlikte, çağın gerektirdiği bütün teknolojik yenilikleri, maddeyle manayı bütünleştirerek, irfan deryamızdan zenginleştirerek, kafamızla kalbimizi, aklımızı, vicdanımızı, merhametimizi buluşturarak, çağın teknolojisiyle Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz."dedi.

Söz alan Prof. Dr. Tamer Yılmaz da 113 yıllık tarihi olan YTÜ'yü öne çıkaran en önemli özelliğinin, araştırma-geliştirme, inovasyon ve teknolojiyi ticarileştirme kimliği olduğundan bahsederek, eğitim fakültelerinin, üniversitedeki on fakülte arasında; proje üretme ve yayın yapma konusunda ilk üçte yer aldığını kaydetti.

Bir teknik üniversitede iyi bir eğitim fakültesine sahip olmanın çok büyük fark yarattığına dikkati çeken Yılmaz, YTÜ Teknoloji Parkı'ndaki 100 milyon doları aşan öğrenci ve hoca şirketlerinin çoğunun eğitim-teknoloji alanında kurulduğunu, bu modele çok inandığını dile getirdi.

"Öğrencimiz, öğretmenimiz, Allah vergisi doğal bir zekaya sahip"

Vali Davut Gül ise, geçtiğimiz günlerde üniversitenin Teknopark'ında incelemelerde bulunduğunu ve sunumların her birinde ayrı bir başarı örneği gördüğünü hatırlattı.

Gül, "Bizim öğrencimiz, öğretmenimiz, Allah vergisi doğal bir zekaya sahip ama hiç şüphesiz yapay zeka da hayatımıza girdi, hayatın her alanında kullanılıyor. İnanıyorum ki öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin katkılarıyla bundan sonraki süreçte hayatımızın her alanına giren yapay zeka, daha çok kullanılacak." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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