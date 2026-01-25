İstanbul'da Durdona Khokimova Cinayetine Tepki: "Kadın Cinayetleri Politiktir"

Haber: Tuba KARA / Kamera: Gencer KETEN

(İSTANBUL) - İstanbul Şişli'de çöp konteynerinde parçalanmış bedeni bulunan 36 yaşındaki Özbekistanlı Durdona Khokimova için, siyasi partilerin Kadın Kolları ile kadın platformları tarafından eylem düzenlendi. Kadınlar, Osmanbey'den cinayetin işlendiği Kuyulubağ Sokağı'na yürüdü. CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Selli Dursun, "Bir failin, bir kadını öldürüp yurt dışına kaçma cesaretini bulmasını sağlayan bu sistemden sorulacak hesabımız var. Ancak cezasızlık cesaretlendirir onları. Ancak şiddetin beslendiği bir düzende mümkündür yurt dışına kaçabileceğine inanmak. Bu yüzden bir kez daha haykırıyoruz; kadın cinayetleri politiktir" dedi.

Osmanbey Metrosu önünde toplanan kadın platformları üyeleri, "Yaşasın kadın dayanışması", "Bir kişi daha eksilmeyeceğiz", "Erkek vuruyor devlet koruyor", "Asla yalnız yürümeyeceğiz" sloganlarıyla Kuyulubağ Sokağı'na yürüdü. Kadınlar Khokimova'nın cansız bedeninin bulunduğu konteynerin önünde basın açıklaması yaptı.

"Korumadınız, önlemediniz; Durdona Khokimova katledildi!"

Kadınlar Platformu'ndan Berfin Atlı, yaptığı konuşmada cinayetin "erkek şiddeti ve patriyarka" bağlamında ele alınması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bugün buradayız çünkü dün Kuyulubağ Sokak'ta bir çöp konteynerinde başı kesilmiş bir kadın bedeni bulundu. Yani bu sokakta yanı başımızdan geçen bir erkek bir kadını öldürüp, parçalayıp çöpe attı. Öldürülen kadının Özbekistanlı Durdona Khokimova olduğunu ve Dilshod Akhrol Ugli Turdimurotov ile ona yardım eden Gofurjon Akmalkhonovich Kamalkhodaev adlı erkekler tarafından öldürüldüğünü saatler sonra öğrenebildik. Bir kadını, göçmen bir kadını öldürüp bedenini parçaladıktan sonra işlek bir sokağa atabilme cüretini gösteren erkeklerin sırtını dayadığı patriyarkayı tanıyoruz. Şiddet faili erkekler hayatlarını rahatlıkla sürdürürken kadınları çaresiz ve seçeneksiz bırakan devletten aldıkları güçle kadınları öldürüyorlar. Göçmen kadınların şiddet karşısında başvuru mekanizmalarına ulaşması neredeyse imkansız ve tehdit dolu. Yaşanan çeşitli olaylarda şiddet faili erkeğe işlem yapılmayıp geri gönderme merkezlerine gönderildiklerini ve yine sınır dışı edildiklerini de biliyoruz."

Atlı, kadın cinayetlerinin cezasızlıkla beslendiğini belirterek "Erkek şiddetine karşı feminist mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

"Bu bir isim değil, bir insan ve bir kadın"

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu İstanbul Temsilcisi Şirin Yalıncakoğlu da "Çok basit geliyor değil mi? Sanki böyle biri bir eşyasını kaybetmiş gibi. Bu bir kadın ve bu kadının bedeni parçalanmış halde, çeşitli konteynerlere atılmış. Bu bize şunu gösteriyor; bu öldürülen 36 yaşındaki Özbekistanlı kadın adı Durdona Khokimova. Bu bir isim değil. Bu bir insan ve bu bir kadın. Bu kadın bu sokakta parçalanmış bedeniyle çöp kutusunda bulundu ve buna karşı önlem almayanlar bütün öldürülen, bedenlerine eziyet edilen kadınların sorumlusudur. Her gün her yerde kadınlar öldürülüyor, hem ülkemizde hem çevremizde dünyanın her yerinde. Durdona sadece buraya belki de çalışmaya geldi. Belki buraya yerleşmeye ve bir hayat kurmaya geldi. Bu bir hayat, bir insan, bir kadın. Fail 'Aynı gün tanıştık' demiş. Aynı gün tanıştığın kadının sana nasıl bir husumeti olur da onun bedenini parçalayacak hale gelirsin. Bunun tek bir sebebi var; kadınlara yöneltilen her türlü şiddet faillere verilen her türlü indirim, faillerin beyanlarının esas alınması."

Yalıncakoğlu, kadın cinayetlerinin münferit olmadığını belirterek, "2025 yılında 294 kadın cinayeti, 297 şüpheli kadın ölümü var. Bunların hepsi korunabilir, hayatta kalabilirdi. Kadın cinayetlerini durduracağız" dedi.

"Kadın cinayetleri politiktir"

CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Selli Dursun da "Bir failin bir kadını öldürüp yurt dışına kaçma cesaretini bulmasını sağlayan bu sistemden sorulacak hesabımız var. Ancak cezasızlık cesaretlendirir onları. Ancak şiddetin beslendiği bir düzende mümkündür yurt dışına kaçabileceğine inanmak. Bu yüzden bir kez daha haykırıyoruz: Kadın cinayetleri politiktir" diye konuştu.

Dursun Şişli'de daha önce yaşanan kadın cinayetlerine de dikkat çekerek, "19 Mart'tan bugüne yalnızca Şişli'de 3 kadın öldürüldü. Oysa gasbedilen halkın iradesi aynı zamanda kadınların yaşama güvencesiydi. Biz size meydan okuyoruz, meydan. İzin vermeyeceğiz. Biz kadınların güvenle yaşayacağı bir geleceği bu kara düzeni kadınların elleriyle, kadınların iradesiyle değiştirerek kuracağız. Yaşasın kadın dayanışması" dedi.

"Bu bir parti meselesi değil, ortak insanlık meselesi"

DEVA Partisi İstanbul İl Kadın Çalışmaları Başkanı Zeliha Aksoy da şunları kaydetti:

"Bir kadının başının kesilerek vahşice katledilmesi ve bir çöp konteynerine atılması, yalnızca bir cinayet değildir; bu, insan onuruna, yaşam hakkına ve toplumsal vicdanımıza yönelmiş ağır bir saldırıdır. Kadına yönelik şiddet münferit değildir. Bu şiddet önlenmediğinde, zamanında müdahale edilmediğinde ve etkin politikalarla karşılık bulmadığında giderek daha ağır biçimlere evrilmektedir. Bu mesele bir ideoloji, bir parti ya da bir siyasi tartışma konusu değildir. Bu, ortak insanlık meselesidir."