İstanbul'da dron destekli trafik denetimi

Denetimlerde kurallara uymayan sürücülere ceza

İSTANBUL - Sarıyer Maslak'ta Trafik Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimde kurallara uymayan sürücülere toplam 5 bin 905 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince, Sarıyer Maslak'ta gerçekleştirilen dron destekli denetimlerde, kurallara uymayan sürücüler tespit edilerek uygulama noktasına getirildi. Denetimlerde sürücülerin belgeleri kontrol edilirken, kurallara uymayan sürücülere para cezası uygulandı. Dron ile yapılan denetimde 5 sürücüye emniyet kemeri takmadığı gerekçesiyle 436'şar liradan toplam 2 bin 180 lira, muayenesiz araç kullanan 2 sürücüye 951'liradan toplam bin 902 lira, seyir halinde cep telefonu kullanan 1 sürücüye 951 lira ve kask takmayan 2 motosiklet sürücüsüne ise 436'şer liradan olmak üzere toplam 5 bin 905 lira para cezası kesildi.

Seyir halinde cep telefonu kullanan Ömer Akkoyun, "Trafiğin sıkışıklığından dolayı tabi telefon trafiğimiz de oluyor. Elimde telefon olmasından dolayı uygulamada çevrildim. Doğrusu dronu da görmedim. Tabi ki kurallara da itirazımız yok, herkes görevini yapıyor. Ama şehir içi ve burası bir plaza bölgesi olduğu için trafik de yoğun oluyor. Doğal olarak işlerimiz de yürüyor. Telefon artık hayatımızın bir parçası oldu. Ne kadar kural ihlali deseniz de bir uzvumuz olmuş durumda. İnşallah bunlar değişir de bundan sonra ceza yemeyiz" dedi.

Öte yandan gerçekleşen denetimlerin gün boyunca devam edeceği öğrenildi.