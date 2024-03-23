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İstanbul'da Doktorlar İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarını Protesto Etti

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İstanbul'da çeşitli hastanelerde görev yapan doktorlar, sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

Fatih'teki Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid Han'ın türbesi önünde toplanan katılımcılar, İsrail aleyhine Türkçe ve İngilizce yazıların yer aldığı dövizler eşliğinde Ayasofya Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği asistan hekimi Şamil Çelik, İsrail'in Filistin'deki işgal, katliam ve soykırımının hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Filistin'de on binlerce kişinin katledildiğini kaydeden Çelik, " Gazze'de insanlık tarihinin en büyük zulümlerinden biri bütün dünyanın gözleri önünde sürüyor. Topraklarını terk etmeyi reddeden 100 binlerce insan bombardıman altında açlık, susuzluk, hastalık içinde yaşam mücadelesi veriyor." dedi.

Çelik, bu hafta yine Şifa Hastanesi önünde iftar yemeği bekleyen kalabalığa ve hastaneye saldırı düzenlendiğini belirterek, Gazze'de artık neredeyse sağlık hizmeti verebilecek tesis kalmadığını dile getirdi.

Üzerlerine düşeni yapmaya gayret etmiş hekimler ve sağlık çalışanları olarak Gazze için atılacak bütün adımlarda, insani ve tıbbi yardımlarda gönüllü olmaya hazır olduklarını ifade eden Çelik, "Dünyada nice meslektaşımızın da buna hazır olduğunu biliyoruz. Devletimizi, sivil toplum kuruluşlarımızı ve uluslararası organizasyonları Gazze için, insanlık için adım atmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Abdülhamid Han Filistin İstanbul Osmanlı İsrail Gazze Sağlık Güncel Haberler

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