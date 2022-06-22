Bezmialem Vakıf Üniversitesinde " İstanbul'da Deprem ve Tsunami Tehlikesi" sempozyumu düzenlendi.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Direktörlüğü ile üniversitenin öğrenci kulüplerinden Afet Hazırlık Kulübü'nün, Dr. Fatma Şakir Memik Amfisi'nde düzenlediği sempozyumda konuşan Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İnşaat Fakültesi Dekanı ve Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu ve bundan dolayı deprem farkındalığının arttırılması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin şimdiye kadar olan depremlerde çok zararlar gördüğünü, can kayıpları yaşadığını belirten Ersoy, "Bunlardan en belirgin olanı 1999 Kocaeli depremiydi ve 18 bine yakın insan hayatını kaybetmişti. Ayrıca yaklaşık 20 milyar dolar kaybımız olmuştu." diye konuştu.

Prof. Dr. Ersoy, bu durumun tekrar yaşanmaması için farkındalığın ve planlamaların artması gerektiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu nedenle biz de konferanslar verip deprem, tsunami ve diğer afetler konusunda bilgiler veriyoruz. Yakın bir gelecekte olasılık hesaplarına göre Marmara'da 7'nin üzerinde bir deprem bekleniyor. Buradaki deprem çok önemli bir deprem. Dolayısıyla bu deprem konusunda farkındalığın artması, planların artması, kentsel dönüşümün gerçekleşmesi için bu tür konuşmaları yapıyoruz."

"Marmara Denizi'nde aynı zamanda tsunami olabilir, geçmişte olmuştur, gelecekte de olabilir." diyen Prof. Dr. Ersoy, "Tsunami konusunda yapılacaklar basit. Denizin içindeki depremden sonra tsunami meydana gelebilir. Bu takdirde kıyıdaysak kıyının içine ve yükseğe gitmemiz gerekiyor. Denizin içindeysek mesela bir teknede kıyıya gelmek yerine, açık denize gitmek gerekiyor. Açık deniz hem depremde hem tsunamide en güvenilir yerlerdir. Çünkü tsunami kıyı dalgasıdır, hasar verir. O bakımdan kıyıdan uzaklaşmak gerekiyor." şeklinde konuştu.

Sempozyumun ardından Prof. Dr. Ersoy'a, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Özdemir tarafından teşekkür sertifikası verildi.