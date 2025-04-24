İstanbul'da Deprem Koordinasyon Toplantısı Gerçekleşti

(İSTANBUL) -Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da depremle ilgili son durumun değerlendirildiği koordinasyon toplantısı düzenledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremle ilgili Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndaki (AFAD) toplantının ardından, hasar tespit çalışmalarını yürüten Ulusal Hasar Tespit (UHTE) ekibinin de yer aldığı koordinasyon toplantısı düzenledi.

Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) Halkalı'daki hizmet binasında gerçekleştirilen Bakan Kurum başkanlığındaki toplantıda Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, TOKİ Başkanı M. Levent Sungur, Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, Yapı İşleri Genel Müdürü Murat Oral ve bakanlık yetkilileri hazır bulundu. Bakan Kurum toplantı öncesi kentteki hasarlı yapı ihbarlarını değerlendiren hasar tespit ekiplerinden son duruma ilişkin bilgi aldı. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından "İstanbul'daki hasar tespit çalışmalarıyla ilgili bilgi aldık, tüm ekibimizle son durumu değerlendirdiğimiz toplantımıza devam ediyoruz" mesajını paylaştı.