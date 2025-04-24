İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Tekirdağ'da okullar tatil

İstanbul'dan sonra üç şehirde daha okullar tatil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama

6.2'nin ardından Erdoğan'dan kritik açıklama
İstanbul'da 6.2'nin ardından 184 artçı sarsıntı yaşandı

İstanbul beşik gibi! Artçı deprem sayısı endişe verici boyutta
6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili ilk rapor yayımlandı

Dikkat çekilen bir nokta var! 6.3'lik depremin ilk raporu yayımlandı

İstanbul'da Deprem Koordinasyon Toplantısı Gerçekleşti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da 6,2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından hasar tespit çalışmalarını değerlendirerek koordinasyon toplantısı düzenledi.

(İSTANBUL) -Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da depremle ilgili son durumun değerlendirildiği koordinasyon toplantısı düzenledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremle ilgili Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndaki (AFAD) toplantının ardından, hasar tespit çalışmalarını yürüten Ulusal Hasar Tespit (UHTE) ekibinin de yer aldığı koordinasyon toplantısı düzenledi.

Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) Halkalı'daki hizmet binasında gerçekleştirilen Bakan Kurum başkanlığındaki toplantıda Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, TOKİ Başkanı M. Levent Sungur, Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, Yapı İşleri Genel Müdürü Murat Oral ve bakanlık yetkilileri hazır bulundu. Bakan Kurum toplantı öncesi kentteki hasarlı yapı ihbarlarını değerlendiren hasar tespit ekiplerinden son duruma ilişkin bilgi aldı. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından "İstanbul'daki hasar tespit çalışmalarıyla ilgili bilgi aldık, tüm ekibimizle son durumu değerlendirdiğimiz toplantımıza devam ediyoruz" mesajını paylaştı.

Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.