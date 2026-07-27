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Şile'de boğulan hakim-savcı yardımcısı Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı

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İstanbul Şile'de denizde akıntıya kapılarak hayatını kaybeden Hakim ve Savcı Yardımcısı Yusuf Aslan (28), memleketi Kayseri'de kılınan cenaze namazının ardından Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'na defnedildi.

İstanbul Şile'de denizde boğulan hakim ve savcı yardımcısı Yusuf Aslan (28), memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

Serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılarak yaşamını yitiren Aslan için Kocasinan ilçesindeki Sancaktepe Mahallesi Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Aslan'ın naaşı, hafız olduğu öğrenilen kardeşi Abdulkadir Aslan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene Aslan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Başkanı Dursun Büyükbaş, BAM Başsavcı Vekili Tahir Apaydın, Kayseri Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgehan Yeşilyurt ve vatandaşlar katıldı.

Ağva'daki Çiviağzı Plajı'nda ailesiyle denize girdikten bir süre sonra dalgalara kapılarak gözden kaybolan Aslan'ın cansız bedenine, ekiplerin yürüttüğü arama kurtarma çalışmaları sonucu ulaşılmıştı.

Kaynak: AA
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