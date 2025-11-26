Haberler

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı
Güncelleme:
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda çok sayıda dijital materyal ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

  • İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
  • Operasyonda çok sayıda dijital materyal, ruhsatsız tabancayla 90 mermi ele geçirildi.
  • Şüphelilerin terör örgütü adına saldırı düzenlemek amacıyla patlayıcı temin ettiği ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarda, terör örgütü adına saldırı düzenlemek amacıyla patlayıcı temin eden ve aynı zamanda çatışma bölgeleriyle irtibatlı faaliyet yürüten şüphelilerin kimlik ve adresleri tespit edildi.

ARAMALARDA ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL VE RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda ise çok sayıda dijital materyal, ruhsatsız tabancayla 90 mermi ele geçirildi. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel
158 gündür tutuklu bulunan Fatih Altaylı'ya verilen ceza belli oldu

158 gündür tutuklu bulunan Fatih Altaylı'ya verilen ceza belli oldu
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBARBAROS:

Acaba hangi masum gitti yine.. Deaş mı kaldı?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
