"İstanbul'da çürük binalar yaptık" sözleri yıllar sonra gündem olan Ali Ağaoğlu'ndan yeni açıklama

İş insanı Ali Ağaoğlu'nun 2011 yılında katıldığı bir televizyon programında yaptığı "İstanbul'daki binaların durumu Van'daki binalardan daha kötü durumda. Çürük bina yaptık, herkes yaptı" sözleri Kahramanmaraş merkezli depremin ardından yeniden gündem oldu. Programda söyledikleriyle ilgili yeni bir açıklama yapan Ağaoğlu, "O dönem İstanbul'daki inşaatlar için kum, denizden çekilirdi; demir, kırılgandı. Yüzde 99'u böyle yapıldı, kim yaptıysa böyle yaptı" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 11 ilde büyük yıkıma neden olurken, 43 binden fazla kişi hayatını kaybettiği depremlerin ardından binaların zemini ve dayanıklılığı yeniden tartışılmaya başlandı.

2011'DEKİ "ÇÜRÜK BİNA" ÇIKIŞI YENİDEN GÜNDEM OLDU

Deprem bölgesinde binlerce binanın yıkılması sonrasında gözler olası İstanbul depremine çevrilirken, iş insanı Ali Ağaoğlu'nun 2011 yılında katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalar sosyal medyada yeniden gündem oldu.

"İSTANBUL'DAKİ BİNALARIN DURUMU VAN'DA YIKILANLARDAN DAHA KÖTÜ OLUR"

Ağaoğlu, programda eskiden yeterince malzeme olmadığı için çürük binaların yapıldığını, babasının da çürük bina yaptığını söylemişti. Ağaoğlu, "İstanbul'daki binaların durumu, Van'daki yıkılan binalardan daha kötü olur. Ben çocukluğumdan beri sektörün içindeyim" ifadelerini kullanmıştı.

"EVET ÇÜRÜK BİNALAR YAPTIK, HERKES YAPTI"

Hakan'ın "Siz de yaptınız o çürük binaları o zaman?" sözleri üzerine Ağaoğlu, "Evet yaptık, yapıldı, herkes buydu malzeme buydu, yoktu ki. Kumu ithal mi getireceksin? O dönemde yapılan binaların yüzde 90'ı bu şekilde yapıldı" yanıtını vermişti.

ALİ AĞAOĞLU'NDAN YENİ AÇIKLAMA

2011 yılındaki sözlerinin gündem olması üzerine iş insanı Ali Ağaoğlu, Oda TV'ye o gün sarf ettiği sözlerle ilgili yeni bir değerlendirmede bulundu.

"BİR KAMYON DEMİR İÇİN 6 AY SIRA BEKLERDİN"

Ağaoğlu, şöyle konuştu; "İstanbul'daki yapı stoğunu en iyi bilen üç kişiden biri benim. O dönem İstanbul'daki inşaat malzemeleri kumundan dönemine kadar maalesef bugün inşaata sokulmayacak malzemeydi. Kum denizden geliyordu. Yarısı midye kabuğu, yarısı balçık, inşaata giderdi ve inşaat yapılırdı. O dönem demir için ihtiyaç belgesi alırdın, Karabük'te 6 ay sıra beklerdin bir kamyon demir için. Demirler en kalın 12'lik kangal demirdi... Düzeltirken bile kırılırdı. Bu dediğim 60-70-80'li yıllardı.

"BİNALARIN YÜZDE 99'U BÖYLE YAPILDI"

O dönem ben inşaat yapmıyordum, babamın yanındaydım. Babam inşaat da yapıyordu inşaat malzemesi tedarikçisiydi de veriyordu. O dönem yapılan inşaatlarda özel binalar hariç kullanılan malzeme buydu. Yüzde 99'u böyle yapıldı, kim yaptıysa böyle yaptı."