İstanbul'da Toplu Taşımada Kendini "Savcı" Olarak Tanıtıp Yolcuyu Tehdit Eden Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da bir toplu taşıma aracında kendisini 'Cumhuriyet savcısı' olarak tanıtıp bir yolcuya tehdit eden Y.S. isimli şüpheli tutuklandı. Başsavcılık, sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine soruşturma başlatarak şüpheliyi gözaltına aldı.

(İSTANBUL ) - İstanbul'da toplu taşıma aracında çekilen ve sosyal medyada yayılan videoda kendisini "Cumhuriyet savcısı" olarak tanıtarak bir yolcuya tehdit içerikli sözler sarf eden şüpheli, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dün sosyal medyada dolaşıma giren ve bir toplu taşıma aracında kaydedildiği anlaşılan görüntülere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bir kişinin tutuklandığını açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, videoda kendisini "Cumhuriyet savcısı" olarak tanıtan ve bir yolcuya yönelik "seni öldürürüm, yobaz, bundan sonra Türkiye'de barın bakalım" şeklinde sözler sarf ettiği belirtilen Y.S. isimli şüphelinin aynı gün gözaltına alındığı bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin, ifadesinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldığı, Y.S.'nin tutuklanmasına karar verildiği kaydedildi.

Kaynak: ANKA
