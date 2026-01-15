İstanbul'da "çocuklara ait müstehcen görüntü bulundurulması" suçundan 8 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "çocuklara ait müstehcen görüntü bulundurulması" suçu kapsamında yürütülen soruşturmada 8 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında, İstanbul genelinde tespit edilen 138 adreste, 13-15 Ocak'ta suç delillerinin elde edilmesine yönelik arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildiği belirtildi.

Soruşturma konusu olayla ilgili 8 şüphelinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, ele geçirilen dijital materyallerin adli bilişim incelemelerine başlandığı kaydedildi.

Açıklamada, firari şüpheliler ile birlikte tüm zanlılar hakkındaki soruşturma işlemlerinin devam ettiği bildirildi.