İstanbul'da "çocuklara ait müstehcen görüntü bulundurulması" suçundan 8 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, çocuklara ait müstehcen görüntü bulundurulması suçu kapsamında yürütülen soruşturmada 8 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Soruşturma çerçevesinde 138 adreste arama yapıldı ve dijital materyallere el konuldu.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında, İstanbul genelinde tespit edilen 138 adreste, 13-15 Ocak'ta suç delillerinin elde edilmesine yönelik arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildiği belirtildi.
Soruşturma konusu olayla ilgili 8 şüphelinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, ele geçirilen dijital materyallerin adli bilişim incelemelerine başlandığı kaydedildi.
Açıklamada, firari şüpheliler ile birlikte tüm zanlılar hakkındaki soruşturma işlemlerinin devam ettiği bildirildi.