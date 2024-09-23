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İstanbul'da Çocuk İstismarı Davasında Cezalar Kesildi

İstanbul'da Çocuk İstismarı Davasında Cezalar Kesildi
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İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görülen davada, küçük yaşta bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 3 sanıktan ikisine toplamda 39 yıl hapis cezası verildi. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ile UCİM yöneticileri, karar sonrası basın toplantısı düzenleyerek hukukun önemine vurgu yaptılar.

İstanbul'da küçük yaştaki kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı iddialarına ilişkin 3 sanığın yargılandığı davada, istinafın bozma kararının ardından yeniden verilen karar sonrası Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) yöneticileri basın açıklaması yaptı.

KADEM Hukuk Kurulu Başkanı Helin Görgül, İstanbul Anadolu Adliyesi önünde yaptığı konuşmada, toplum vicdanının teskini için mahkeme kararının son derece önemli olduğunu söyledi.

Görgül, "Karar, çocukluğu elinden alınmış mağdurun çocukluğunu geri getiremese de benzer girişimlerde caydırıcı olacaktır. Çocukları her türlü istismardan, onlara zarar verebilecek algı ve uygulamalardan korumak hepimizin görevidir." dedi.

UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan ise kararı açıklayan mahkeme heyetine teşekkür ederek, "'Çocuklar vatandır' diye çıktığımız bu mücadelede, 6 yaşında istismara uğrayan ve bugün 26 yaşında olan bir gencin hukuk mücadelesinde yanında olduk. Hep birlikte ülkemizin her yerinde çocuklar için mücadele edeceğiz. Bugün Narin hayatta değil. Bugün Tekirdağ'da 2 yaşında bir çocuk da yaşam mücadelesi veriyor. Çocuklara el sürmeyi düşünen, onlara zarar vermeyi düşünenlere bu kararlar emsal olacak. Kaybetmekten korkanlar değil, mücadele edenler kazanırlar." ifadesini kullandı.

Karar

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanık Kadir İstekli "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" suçundan 21 yıl hapis, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan ise 15 yıl hapis cezasına çarptırılmış, sanık Yusuf Ziya Gümüşel "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" suçundan 18 yıl 9 ay hapse mahkum edilmişti. Firari sanık Fatıma Gümüşel'in dosyası ise ayrılmış ve tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun - Güncel

Anadolu Adliyesi istanbul Politika Güncel Kadın Çocuk Hukuk

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