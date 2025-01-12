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İstanbul'da Cinayet: Tespih Satan Seyyar Satıcı, Trans Birey Tarafından Vuruldu

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İstanbul Fatih’te, Çukur dizisinin çekildiği kahvehanenin işletmecisi trans birey T.S.K., tespih satan seyyar satıcı Ercan Çali ile tartıştıktan sonra tabancayla ateş ederek onu öldürdü. Olay anı cep telefonuyla kaydedildi ve şüpheli gözaltına alındı.

Haber: Düzgün Barış DENİZ

(İSTANBUL) - İstanbul Fatih'te Çukur dizisinin çekildiği kahvehanenin işletmeciliğini yapan trans birey, tezgahını başka yere açmasını istediği aynı sokakta tespih satan seyyar satıcıyı tabancayla ateş ederek öldürdü. Olay anı cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Ayvansaray Mahallesi Esnaf Loncası Sokak'ta meydana geldi. Çukur dizisinin çekildiği kahvehanenin işletmeciliğini yapan trans birey T.S.K. (44), aynı sokakta tespih satan seyyar satıcı Ercan Çali'den (34) tezgahını başka yere açmasını istemesi üzerine tartışma çıktı. Daha önce de kahvehaneye gelen müşterilere tespih satmaya çalıştığı için aralarında sürekli tartışma yaşandığı öğrenildi.

Olay günü tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle T.S.K., belinden çıkarttığı tabancayı Ercan Çali'ye doğrulttu. Çali, tabancayı almaya çalıştığı sırada T.S.K. ile birlikte yere düştü. Bu sırada T.S.K. tabancasını art arda ateşleyerek Çali'yi vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çali, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, şüpheli T.S.K., yakalanarak gözaltına alındı. Hastanede götürülen Çali, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çali'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Tabancayla ateş ettiği anlar kamerada

Öte yandan taraflar arasında yaşanan tartışma ve tabancanın kullanıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, T.S.K. ve Ercan Çali arasında sözlü hakaretler edildiği, T.S.K.'nın belinden tabancasını çıkartması üzerine Çali'nin yaklaşarak tabancayı almaya çalıştığı sırada ikilinin yere düştüğü, T.S.K.'nın yere düşerken art arda tabancasını ateşleyerek Çali'yi yaraladığı görüldü. Bu sırada başka bir kişi de havaya ateş etti.

Cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı

Olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, hayatını kaybeden Ercan Çali'nin daha önce çeşitli suçlardan 22 suç kaydının olduğu belirtildi.

T.S.K. sorgusunda, seyyar satıcılık yapan maktul şahıs ile daha önceden de kahvehaneye gelen müşterilere tespih satmaya çalıştığı için aralarında sürekli tartışma yaşandığını, olay günü ise yine kavga ettikleri esnada tabancayı şahsa doğrultarak ateş ettiğini ifade etti.

T.S.K. suç aleti tabancayı B.U.'ya verdiği, B.U.'nun da tabancayı arkadaşı G.Ş.'nin evinde sakladığı tespit edildi. Evde yapılan aramalarda 2 adet tabanca ele geçirilirken, G.Ş. ve B.U. emniyet ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Konu ile ilgili olarak 'kasten öldürme' suçundan tahkikat işlemleri devam ettiği açıklandı.

İstanbul'da Cinayet: Tespih Satan Seyyar Satıcı, Trans Birey Tarafından Vuruldu
Kaynak: ANKA / Güncel
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