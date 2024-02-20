İstanbul'da Çin istihbaratına bilgi aktaran 6 şüpheli gözaltına alındı

Türkiye'de yaşayan Sincan Uygur Özerk Bölgesi kökenli kişiler ve dernekler hakkında bilgi toplayarak Çin istihbaratına aktardığı iddiasıyla 6 şüpheli İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, 7 şüphelinin ülkede bulunan Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin ileri gelenleri ile bazı dernek ve kuruluşlar hakkında bilgi topladıkları tespit edildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının, topladıkları bilgileri Çin istihbaratıyla paylaştığını belirlediği şüpheliler hakkında savcılıkça gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı. 1 şüpheliyi ise arama çalışmaları sürüyor.