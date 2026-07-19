İstanbul'da bazı ilçelerde çekirge paniği
İstanbul'un bazı ilçelerinde son günlerde sıklıkla görülen büyük çekirgeler, ev ve iş yerlerine girerek tedirginlik yarattı. Vatandaşlar, çekirgeleri kavanozda marulla besledikleri anları kaydetti.
İstanbul'un bazı ilçelerinde son günlerde sıklıkla görülen büyük boyutlardaki çekirgeler, kentte yaşayan kişiler arasında tedirginlik yarattı. Özellikle akşam saatlerinde binaların açık olan pencerelerinden iş yerlerine ve evlere giren, balkon ile bahçelere konan çekirgeler nedeniyle panik yaşayan çok sayıda kişi sanal medyadan paylaşımda bulundu. Görüntülerde, çekirgelerin pencerelerde ve duvarlarda uzun süre hareketsiz durduğu görüldü.
KAVANOZA KOYDUĞU ÇEKİRGEYİ MARULLA BESLEDİ
Evinde yakaladığı çekirgeyi cam kavanozun içine koyan bir kişinin, çekirgeyi marul yapraklarıyla beslediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.