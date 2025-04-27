İstanbul'da Cammu Keşmir Terör Saldırısı Kurbanları İçin Anma Töreni

İstanbul'da yaşayan Hindistanlılar, Yeni Delhi idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde 26 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı terör saldırısının kurbanlarını andı.

Hindistan Dostları Derneği tarafından organize edilen etkinlikte, aralarında din adamları ve siyasilerin de bulunduğu çok sayıda kişi Şişli'deki Saint Esprit Katedrali'nde bir araya geldi.

Etkinlikte, Pahalgam'da hayatını kaybedenler, yaralılar ve kurbanların aileleri için dualar edilerek mumlar yakıldı.

Kurbanların ailelerine taziyede bulunulan anma etkinliğinde, "sivillere yönelik" terör saldırısını kınayan mesajlar paylaşıldı.

Etkinlikte konuşan Hindistan Dostları Derneği Başkanı Rakesh Jaggi, saldırıda masum insanların hayatını kaybettiğini vurgulayarak, "İnsanlık bunu hak etmedi." dedi.

Jaggi, anma etkinliğine katılıp saldırıyı kınayanlara teşekkür ederken bu tür saldırıların tekrarlanmamasını umduğunu söyledi.

"Terör saldırısının haklı hiç bir gerekçesi olamaz"

Hindistan İstanbul Başkonsolosu Mijito Vinito da etkinlikte yaptığı konuşmada, kurbanların ailelerine taziyede bulunurken, yaralıların kısa sürede iyileşmesi için dua ettiklerini belirtti.

Vinito, insanın Allah tarafından yaratıldığını ve cinayetin Allah'a saldırı olduğunu kaydederek "terör saldırısının haklı hiçbir gerekçesi" olamayacağını dile getirdi.

Terörün nefretten doğduğunu aktaran Vinito, dinlerin bu tür eylemleri maskelemek için kullanıldığına işaret etti.

Vinito, bu saldırının Hindistan'ın ruhuna yapılmış ve tüm insanlık tarafından kınanması gereken açık bir kötülük olduğunu söyledi.

Şimdi yas zamanı olduğunu ancak saldırganlar için adaletin tecelli edeceği konusunda emin olduklarını vurgulayan Vinito, şöyle konuştu:

"Nefret teröristleri ne kadar tüketiyorsa, bizi de tüketmesine izin vermemeliyiz ve Hint kimliğimize yönelik bu tür saldırıları asla unutmayacağız. Bu saldırı bize tüm vatandaşlarımız için birlik ve sevgi içinde sağlam durmamız ve bağlarımızı daha da güçlendirmemiz için gerçek bir hatırlatmadır."

?Pahalgam terör saldırısı

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, terör saldırısında Pakistan'ı işaret eden "herhangi bir kanıta sahip olmadan ülkesinin suçladığını" vurgulayarak "Hindistan, eğer Pakistan'ın (Pahalgam'da) dahli olduğuna dair bir kanıt varsa, lütfen bunu bizimle ve dünyayla paylaşın." demişti.

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf ise Pakistan'ın saldırıyla bağlantılı olduğu iddiasını şiddetle reddederek terör saldırısının "sahte bayrak operasyonu" olduğundan şüphelendiklerini ifade etmişti.