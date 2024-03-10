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İstanbul'da Çamlıca Kulesi'nde Ramazan öncesi Ay'ın görünümü izlendi

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İstanbul İl Müftülüğü tarafından Çamlıca Kulesi'nde gerçekleştirilen Ay'ın görünüm izlencesi ölçümü hakkında bilgi verildi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın talimatıyla birçok ilde Ay'ın gözlemlenmesi için çalışmalar yapılıyor.

İstanbul İl Müftülüğünce Çamlıca Kulesi'nde ramazan öncesi "Ay'ın görünüm izlencesi" ile ilgili ölçüm yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yıl kameri ayların başlangıcına ait hesaplamaların teyidi amacıyla İstanbul dahil birçok ilde müftülükler tarafından Ay'ın gözlemlenmesi için talimat verdi.

Bu amaçla oluşturulan Hilal Gözlem Komisyonu, İstanbul'da Ay'ın izlenmesi için ilk kez 369 metre yüksekliğe sahip Çamlıca Kulesi'ni tercih etti.

İstanbul İl Müftü Yardımcısı ve Hilal Gözlem Komisyonu Başkanı İsa Aktaş, Çamlıca Kulesi'nde gözlemi gerçekleştirdikten sonra AA muhabirine, Türkiye'den hilalin gözlemlenmesinin zor olduğunu söyledi.

Aktaş, Diyanet İşleri Başkanlığının 41 ilde hilalin gözlemlenmesi için talimat verdiğini vurgulayarak, ???????hilalin görünmesi zor olsa da teknik imkanların gelişmesi nedeniyle dakik hesaplamalar yaptıklarını ifade etti.

Hilalin varlığının birkaç gün gözetlenerek, raporların değerlendirilmek üzere Diyanet İşleri Başkanlığına iletileceğini anlatan Aktaş, şöyle devam etti:

"Hesaplamalarımıza göre Ramazan-ı Şerif bu akşam başladı. İnşallah bütün teravihleri camilerimizde kılacağız. Gece de sahura kalkıp ramazanın ilk orucuna niyet etmiş olacağız. Bundan asırlar önce Peygamber Efendimiz zamanında bu iş gözlemle oluyordu. Allah'ın Resulü de bundan mütevellit ramazan ve kameri aylarla ilgili 'Ramazan hilalini gördüğünüz zaman ramazan orucuna başlayın. Şevval hilalini gördüğünüz zaman bayram ve iftar edin, ramazanı bitirin.' buyurdu."

Son olarak şevval ayında da hilalin gözlemleneceğini kaydeden Aktaş, tüm Türkiye'nin ramazanını tebrik etti.

Kaynak: AA / Güncel

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