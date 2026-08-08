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Fatih'te döviz bürosundan 1.5 kilo altın çalan şüpheli tutuklandı

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Fatih'te çalıştığı döviz bürosundan istifa ederek ayrılan şüpheli, yaklaşık 1,5 kilogram altın çaldı. Operasyonla yakalanan zanlı, ele geçirilen 500 gram altınla birlikte adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Fatih'te çalıştığı döviz bürosundan yaklaşık 1,5 kilogram altın çalan zanlı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, döviz bürosundan istifa ederek ayrılan çalışanın yaklaşık 1,5 kilogram altın çalarak kaçtığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli E.A.A, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelinin adresinde ve yürütülen tahkikat kapsamında yapılan çalışmalarda ele geçirilen 500 gram altın iş yeri sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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