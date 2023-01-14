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İstanbul'da kucağında bebeğiyle yürüyen bir kadını öldüren şahıs Suriye sınırında yakalandı

Güncel Haberler

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde kucağında bebeğiyle yolda yürüyen bir kadını silahla başından vurarak öldüren şahıs, Suriye sınırında yapılan operasyonla yakalandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 26 Kasım 2022'de Suriye uyruklu Hatice H'nin Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi'nde kucağında bebeğiyle yolda yürürken silahla öldürülmesiyle ilgili aranan maktulün erkek kardeşi Arif H'nin (22) Suriye'ye geçeceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüpheli, jandarma ekiplerince sınır hattı geri bölgesinde yapılan operasyonla yakalandı. Arif H, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sultangazi'de 26 Kasım 2022 tarihinde kucağında bebeğiyle yürüyen Hatice H, kimliği belirsiz kişi tarafından silahla başından vurulmuş, kadın kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Kadını takip ettikleri belirlenen şüpheliler ise geldikleri otomobille kaçmıştı. Maktulün 2'si kız 3 çocuğu ise devlet kurumlarınca koruma altına alınmıştı.

Polis tarafından yürütülen soruşturmada, Hatice Haci'nin Suriye'de yaptığı evlilikten gördüğü şiddet ve baskı yüzünden kaçtığı, İstanbul'da başka biri ile yaşamaya başladığı öğrenildi. Hatice Haci'nin ailesinin bu ilişkiye karşı çıktığı ve onu geri dönmesi için tehdit ettiği belirlendi. Hatice Haci'nin bu tehditler yüzünden son zamanlarda yüzünü tamamen kapatarak dışarı çıktığı öğrenildi. Hatice Haci'nin kardeşi tarafından takip edilerek öldürüldüğü tespit edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Sultangazi Jandarma İstanbul Suriye 3. Sayfa Güncel Haberler

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