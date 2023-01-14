İstanbul'da kucağında bebeğiyle yürüyen bir kadını öldüren şahıs Suriye sınırında yakalandı

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 26 Kasım 2022'de Suriye uyruklu Hatice H'nin Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi'nde kucağında bebeğiyle yolda yürürken silahla öldürülmesiyle ilgili aranan maktulün erkek kardeşi Arif H'nin (22) Suriye'ye geçeceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

SINIRDA YAKALANDI

Şüpheli, jandarma ekiplerince sınır hattı geri bölgesinde yapılan operasyonla yakalandı. Arif H, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Sultangazi'de 26 Kasım 2022 tarihinde kucağında bebeğiyle yürüyen Hatice H, kimliği belirsiz kişi tarafından silahla başından vurulmuş, kadın kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Kadını takip ettikleri belirlenen şüpheliler ise geldikleri otomobille kaçmıştı. Maktulün 2'si kız 3 çocuğu ise devlet kurumlarınca koruma altına alınmıştı.

EŞİNDEN ŞİDDET GÖRDÜĞÜ İÇİN TÜRKİYE'YE KAÇMIŞ

Polis tarafından yürütülen soruşturmada, Hatice Haci'nin Suriye'de yaptığı evlilikten gördüğü şiddet ve baskı yüzünden kaçtığı, İstanbul'da başka biri ile yaşamaya başladığı öğrenildi. Hatice Haci'nin ailesinin bu ilişkiye karşı çıktığı ve onu geri dönmesi için tehdit ettiği belirlendi. Hatice Haci'nin bu tehditler yüzünden son zamanlarda yüzünü tamamen kapatarak dışarı çıktığı öğrenildi. Hatice Haci'nin kardeşi tarafından takip edilerek öldürüldüğü tespit edildi.