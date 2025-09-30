İstanbul'da 'Ben Okuyorum İstanbul Okuyor' Projesi ile Okuma Etkinliği Düzenlendi

İstanbul Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen "Ben Okuyorum İstanbul Okuyor" projesi kapsamında, aileler, öğrenciler, öğretmenler, yazar ve şairleri bir araya getiren okuma etkinliği düzenlendi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Rami Kütüphanesi'nde "Ailemle Okuyoruz" başlığıyla düzenlenen programda, Rami Kütüphanesi'ne her geldiğinde büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti.

İstanbul'da birçok eser yapıldığını, her birinin birbirinden kıymetli olduğunu dile getiren Gül, "Bunların hiç şüphesiz hiçbiri, hiçbirinin alternatifi değil. Ama bir sıralama yapmak zorunda olsak, herhalde başlarına buradaki bu kütüphaneyi ve bu restorasyonu koyarız. Başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanı'mıza ve emeği geçen bütün ekibe teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Yaklaşık 25 yıldır kamu görevi yaptığını ifade eden Vali Gül, şunları söyledi:

"Şunu gördüm, iyi okul diye bir şey yok. İyi öğretmen var. İyi öğrenci var. Daha da önemlisi iyi veli var. İyi veli nasıl olunur? Çocuğumuzla vakit geçirirsek, ona vakit ayırırsak, onu ihmal etmezsek iyi veli oluruz. Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor kitap okuma projesiyle akşam televizyonu kapatmak, tabletten yarım saat feragat etmek ya da herhangi bir etkinliğimizi, dizimizi seyretmemek ve çocuğumuzla birlikte kitap okumak, ona rol model olmak, bu anlamda yapılabilecek en kıymetli işlerden bir tanesidir."

Gül, "Toplamda 6,5 milyon okullarımızda kitap var. 6,5 milyon kitap sayısını, 13 milyona çıkartma hedefimiz vardı. İlave 6,5 milyon kitabın 4 milyon 800 binini temin ettik. Kalanını da bu sene temin edeceğiz." dedi.

Sadece kitabın olmasının meseleyi çözmediğini belirten Gül, öğrencinin, öğretmenin ve velinin de kitap okuduğunu görmesinin, kendisinde de kitap okuma alışkanlığını artıracağını vurguladı.

Vali Gül, şunları ifade etti:

"Herkes çocuğunun akademik anlamda başarılı olmasını istiyor. Kitap okumadan yeni müfredata göre akademik anlamda başarılı olma şansı çok zayıf. Bu önemli ama bundan daha önemlisi, çocuğunuzun kimliğinin, kişiliğinin oluşması, merhametli, vicdanlı olması, öz güveninin gelişmesi, istemediği konularda 'hayır' diyebilmesi ancak okuyarak, yaşayarak olabilecek bir iş. Bizler de her akşam bu Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor kitap okuma projemizle bir yarım saat çocuklarımızla birlikte kitap okumak istiyoruz. Aslında bugün yaptığımız iş de bir farkındalık oluşturmak."

"Biz okulu eve, sokağa, caddeye, her yere taşıyabilirsek başarıya ulaşabiliriz"

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür de Rami Kütüphanesi'nin askeri kışla olduğunu hatırlatarak, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde burası bizim için bir yaşam ve hayat mektebi ve kütüphane oldu. Bugün çok coşkulu, çok anlamlı bir güzelliğe Sayın Vali'mizin ev sahipliğinde şahitlik ediyoruz. Okul sadece dört duvarla çevrili sınıftan, koridordan ve bahçeden ibaret değildir. Biz okulu eve, sokağa, caddeye her yere taşıyabilirsek başarıya ulaşabiliriz." diye konuştu.

Ben Okuyorum İstanbul Okuyor projesinin önemini vurgulayan Yentür, "Bu kampanyanın, bu projenin diğer çalışmalardan farkı, genelde okuma faaliyetleri okullarımızda belirli bir saat diliminde yapılan bir faaliyet. Ama buradaki saat çok önemli, 21.00 ile 21.30 saatleri arasında. Şunu diyoruz, boş zamanlarda değil, en önemli zaman diliminde kitaba olan merak daim olmalıdır." dedi.

Yentür, anne ve babaların özellikle belirli bir saat diliminde, mutlak suretle televizyonları, interneti, telefonları ve tabletleri kapatması gerektiğini dile getirerek, "Bunu hep birlikte bir yaşam kültürü haline dönüştürerek, Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor projesi, hayat boyu sürdüreceğimiz olmazsa olmazımız, hava, su gibi bir nefesimiz olacak. Çünkü bedenin fizyolojik ihtiyaçlarını gideriyoruz. Ama ruhumuzun, gönlümüzün, kalbimizin ve aklımızın ihtiyaçları yaşamın olmazsa olmazı. Keyifli okumalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Etkinlikte konuşmaların ardından Vali Gül, Yentür, yazarlar, çocuklar ve aileleri birlikte kitap okudu.