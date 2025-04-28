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İstanbul'da Bebek Acil Hastaları Davasında Duruşma Ertelendi

İstanbul'da Bebek Acil Hastaları Davasında Duruşma Ertelendi
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İstanbul'da özel hastanelerde yenidoğan ünitelerine sevk edilen bebeklerin ölümüne yol açtıkları iddia edilen 58 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşması, avukatların beyanları alınmak üzere yarına ertelendi.

İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 29'u tutuklu 58 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşması, sanık avukatlarının beyanlarının alınmasına devam edilmek üzere yarına ertelendi.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada bazı sanık avukatlarının beyanları alındı.

Başka suçtan tutuklu olan Mustafa Kemal Zengin'in avukatı, müvekkilinin bu dosyadan tutuksuz olduğunu belirterek, tahliyesine karar verilmesini istedi.

Tutuklu sanık Gıyasettin Mert Özdemir'in avukatı Mesut Yıldırım, iddianamede yöneltilen suçlamaların salondaki sanıklara ayrı ayrı sorulduğunu ve sanıkların olayla ilgili sorumluluklarının ne olduğunun biraz da olsa netleştiğini söyledi.

Yıldırım, müvekkilinin ölümle irtibatlandırılmasının çok yanlış olduğunu savunarak, tahliyesini istedi.

Tutuklu sanık Dursun Eryılmaz'ın avukatı ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçunun işlediğine dair somut delilin bulunmadığını öne sürerek, müvekkilinin tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının beyanlarının alınmasına devam edilmek üzere duruşmayı yarın saat 10.00'a erteledi.

Kaynak: AA / Elif Somuncu - Güncel
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