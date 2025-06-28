İstanbul'da Bazı Metro ve Füniküler Hatları Kapalı

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Yenikapı-Hacıosman ve Yıldız-Mahmutbey metro hatlarının belirli istasyonları ile Taksim-Kabataş füniküler hattı yarın saat 10.00 itibarıyla işletmeye kapatılacak.

Yenikapı- Hacıosman ve Yıldız- Mahmutbey metro hatlarının bazı istasyonları ile Taksim- Kabataş füniküler hattı yarın saat 10.00 itibarıyla işletmeye kapatılacak.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda yarın saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonları, M7 Yıldız- Mahmutbey metro hattının Fulya ve Yıldız istasyonları ile Taksim-Kabataş füniküler hattının işletmeye kapalı olacağı belirtildi.

Araçların M2 hattında Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferlerine devam edeceği, M7 hattında ise seferlerin Mecidiyeköy ile Mahmutbey arasında yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Berfin Kıraç - Güncel
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