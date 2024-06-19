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İstanbul'da bayramın son gününde trafik yoğunluğu

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İstanbul'da, Kurban Bayramı'nın dördüncü ve son gününde sahil kesimlerinde trafik yoğunluğu görülürken Adalar'a gitmek isteyen yolcular Kabataş İskelesi'nde sıra bekledi.

İstanbul'da, Kurban Bayramı'nın dördüncü ve son gününde sahil kesimlerinde trafik yoğunluğu görülürken Adalar'a gitmek isteyen yolcular Kabataş İskelesi'nde sıra bekledi.

Bayram tatili dolayısıyla birçok vatandaşın memleketlerine veya yazlık bölgelere gitmeyi tercih etmesi nedeniyle trafikte sakin bir gün yaşandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişlerinde ve yan yollarda araçlar kısa süreli trafikte bekledi.

Avrupa Yakası'nda Sarıyer, Bebek, Ortaköy, Beşiktaş, Anadolu Yakası'nda ise Beykoz, Çengelköy, Beylerbeyi ile Üsküdar gibi sahil kesimlerinde araçlar zaman zaman güçlükle ilerledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, saat 15.17 itibariyle trafik yüzde 22 olarak ölçüldü.

Adalar seferlerinde yolcu yoğunluğu

Tatilini Adalar'da geçirmek isteyen vatandaşlar ise Kabataş İskelesi'nde yoğunluğa neden oldu. Kabataş-Heybeliada-Büyükada seferini yapan vapura binmek isteyen yolcular, iskelede bir süre sırada bekledi.

Adalar'a gelen vatandaşlar bayram tatilini bisiklete binip, plajlarda yüzerek değerlendirdi.

Vatandaşlar, Büyükada Edebiyat Müze Kütüphanesi de ziyaret etti.

İstanbul'un turistik mekanlarından Taksim Meydanı ile İstiklal Caddesi'nin sakin olduğu görüldü.

Bazı yerli ve yabancı turistler ise meydan ve caddede gruplar halinde gezdi.

Kaynak: AA / Güncel

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