Ak Parti Genel Merkez Kadın Kollarınca İstanbul'da, "Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye Programı" düzenlendi.

Bahçelievler'deki bir otelde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen programın açılışında konuşan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, evladının ilk kelimesinden ilk adımına, kurduğu ilk hayalden tuttuğu ilk kaleme kadar her şeyin bir annenin ellerinde şekillendiğini söyledi.

Sonra o çocuğun büyüyüp, adil bir hakim, merhametli bir hekim, vicdan sahibi bir öğretmen ve bir dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan olacağını belirten Ercan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve saygıdeğer Hanımefendinin güçlü liderliğinde, annelerin sadece çocuk yetiştirmede değil, bir yandan çocuk yetiştirirken diğer yandan eğitime, sağlığa, sanata, teknolojiye ve siyasete aktif biçimde katıldığı, kendini değerli ve güvende hissettiği bir Türkiye'de yaşıyoruz." diye konuştu.

Ercan, kadının emeğini, anneliğin kıymetini baş tacı eden bu vizyonla, her alanda tam donanımlı yetişen nesillerle beraber, Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa ettiklerini vurgulayarak, Emine Erdoğan'ın "Medeniyetimiz, en çok da anne kalbine benzer." ifadesindeki betimlemenin kendilerine yol haritası oluşturduğunu kaydetti.

"Kadını yok sayan bir anlayış aileyi çözülmeye terk eder"

Annenin kalbiyle şekillenen güçlü ailelerin, güçlü toplumları ve toplumun geleceğini belirlediğini vurgulayan Ercan, "AK Parti Kadın Kolları olarak kadını yalnızca bir birey değil aynı zamanda toplumu şekillendiren temel unsur olarak görüyoruz. Kadını yok sayan bir anlayış aileyi çözülmeye terk eder. Ailesiz toplum, değerlerini kaybetmiş, savrulmuş bir topluluktur. Aileye ve anneliğe yönelik ülkemizde ve tüm dünyada giderek artan saldırılar karşısında bizler dimdik duracağız ve bu yıpratma sürecine seyirci kalmayacağız." ifadelerini kullandı.

Ercan, anne olmanın hayatın hiçbir alanında başarılı olmaya engel olmadığının altını çizerek, "Hem anne olacağız hem eş olacağız hem de kendi hür irademizle; istersek iş kadını, sanatçı, sporcu ve siyasetçi olacağız. Çünkü bizler biliyoruz ki anne olmak, başarılı olmak için engel değil tamamlayıcı bir etkendir." diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye" hedefine işaret eden Ercan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hiçbir anne evladını teröre teslim etmek istemez. Bizler, anneler artık ne zorla kendilerinden kopartılarak dağlara çıkartılan evlatlarını beklesin ne de kutsal vatan nöbetini tutarken can veren evlatlarının yasını tutsun istiyoruz. ve umutla görüyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde terörsüz bir Türkiye için yürütülen süreç, yalnızca bugünü değil yarınlarımızı da güvence altına almaktadır. Bizler bir oldukça ve annelerimizin yüzü güldükçe bu memleketin de umutları büyüyecek ve yeşerecektir."

Konuşmasının sonunda, şehit anneleri başta olmak üzere vefat eden tüm anneleri rahmetle anan Ercan, hayatta olan tüm annelere de sağlık ve huzur temennisinde bulundu.