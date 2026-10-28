İstanbul'da Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İstanbul'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı arifesinde öğleden sonra başlayan resmi tatilin etkisiyle trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 89'a ulaştı.

Kentte öğle saatlerinden itibaren Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında ve köprü geçişlerinde trafik yoğunluğu arttı.

Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün bağlantı yolları ile TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun bazı kesimlerinde trafik akışı yavaşladı.

Anadolu Yakası'nda Üsküdar, Ümraniye ve Ataşehir çevresindeki ana arterlerde yoğunluk görülürken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün bağlantı yollarında trafik yoğunluğu oluştu.

D-100 kara yolunun Kadıköy, Maltepe ve Kartal çevresindeki bazı kesimlerinde de araçlar ağır seyrediyor.

Avrupa Yakası'nda ise Şişli, Kağıthane ve Beşiktaş çevresindeki ana arterler ile köprü bağlantı yollarında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy çevrelerinde de çift yönlü trafik yavaş ilerliyor.

D-100 kara yolunda Avcılar ve Haramidere mevkileri ile TEM Otoyolu'nun Bahçeşehir mevkisinde araçlar yavaş seyrediyor.

Yenibosna ve Bahçelievler mevkilerinde Ankara istikametinde, Basın Ekspres Yolu'nun Güneşli mevkisi ile TEM Otoyolu'nun Mahmutbey Gişeleri Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nun Seyrantepe ve Hasdal çevresindeki bazı kesimlerinde de trafik akışı yavaşladı.

Trafik yoğunluğuyla birlikte toplu taşıma duraklarında da kalabalık oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluğu haritasına göre, kent genelindeki yoğunluk yüzde 80'e çıktı. Yoğunluk, Anadolu Yakası'nda yüzde 89, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 72 olarak ölçüldü.

Kaynak: AA