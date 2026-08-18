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Bayrampaşa'da Ambulans Kaza Yaptı: 3 Sağlık Çalışanı Yaralı

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İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde hasta taşıyan ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 3 sağlık çalışanı yaralandı.

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde hasta taşıyan ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 3 sağlık çalışanı yaralandı.

Kartal Mahallesi Ordu Caddesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BH 5532 plakalı ambulansla 34 KAU 502 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans kaldırıma çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen yaralı 3 meslektaşını hastaneye kaldırdı. Kaza yapan ambulanstaki hasta ise başka bir ambulansa nakledilerek hastaneye götürüldü.

Kazayı gören Murat Şahin, hareket halindeki ambulansın sokağın başından hastayı aldığını belirterek, ambulansın ana caddeye ulaşmaya çalışırken ara sokaktan çıkan kırmızı araçla çarpıştığını, çarpışmanın etkisiyle ambulansın savrulduğunu söyledi.

Sağlıkçıların sırtlarından ve ayaklarından yaralandığını anlatan Şahin, "Sedyeye bindirip gönderdik. Hasta 1 kişiydi. Onda da bir problem olduğunu düşünüyorum. Çünkü onu da ben indirdim. Sedyede değildi, kazanın etkisiyle aracın içindeki sedyeden araya düşmüştü." dedi.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: AA
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