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İstanbul'da akşam trafiği durma noktasına geldi, yoğunluk yüzde 87 oldu

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İstanbul'da akşam trafiği durma noktasına geldi, yoğunluk yüzde 87 oldu Haber Videosunu İzle
İstanbul'da akşam trafiği durma noktasına geldi, yoğunluk yüzde 87 oldu
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İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu, saat 18.50 itibarıyla yüzde 87'ye ulaştı. Kentteki ana arterlerde trafik durma noktasına gelirken D-100 Karayolu Yenibosna mevkisinde araçların güçlükle ilerlediği görüldü.

İSTANBUL'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 87'ye ulaştı. Bir çok ana arterde trafik durma noktasına geldi.

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 18.50 itibariyle yoğunluk yüzde 87'ye ulaştı. Kentteki ana arterlerde trafik durma noktasına geldi. D-100 Karayolu Yenibosna mevkisinde araçların güçlükle ilerlediği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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