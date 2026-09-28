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İstanbul'da akşam saatlerinde yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu arttı

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- İBB Cep Trafik Haritası verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaşırken, Anadolu Yakası'nda yüzde 85, Avrupa Yakası'nda yüzde 76 ölçüldü

İstanbul'da haftanın ilk iş günü akşam saatlerinde yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Uzunçayır'da başlayan trafik, Tuzla İçmeler Köprüsü'ne kadar ulaşıyor. Karşı yönde ise Kartal Köprüsü'nden başlayan yoğunluk Avrasya Tüneli'ne kadar devam ediyor.

TEM Otoyolu'nda Tuzla mevkisinde başlayan trafik, Sancaktepe'den itibaren yoğunlaşarak Çamlıca Gişeleri'ne kadar sürüyor.

Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanan yollarda da trafik sıkışıklığı yaşanırken, Şile Otoyolu ve Altunizade'de araçlar ağır ilerliyor.

İdealtepe Sahil Yolu'nda başlayan trafik yoğunluğu Kadıköy'e kadar devam ederken, Üsküdar-Beykoz arasında da her iki yönde yoğunluk gözleniyor.

Avrupa Yakası

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Edirne istikametinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden başlayan trafik, Haliç Köprüsü, Edirnekapı ve Cevizlibağ üzerinden Sefaköy ve Haramidere'ye kadar yoğun şekilde devam ediyor.

TEM Otoyolu'nda İSTOÇ mevkisinden Mahmutbey Gişeleri'ne, Bahçeşehir mevkisinden ise Edirne istikametine yoğunluk yaşanıyor.

Hadımköy bağlantı yolu, Basın Ekspres Yolu, O-3 ve Otogar-Hal yolunda da trafik yoğunluğu gözleniyor.

Yağış nedeniyle kent genelindeki bazı yollarda araçların ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

Öte yandan metro, metrobüs, tramvay ve otobüs duraklarında da yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

Özellikle Zincirlikuyu, Uzunçayır, Altunizade, Yenibosna, Cevizlibağ ve Zeytinburnu gibi aktarma merkezlerinde yoğunluk oluşurken, vatandaşlar toplu taşıma araçlarına binmek için sıra bekliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Haritası verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 19.00 itibarıyla yüzde 80'e ulaştı.

Yoğunluk, Anadolu Yakası'nda yüzde 85, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 76 olarak ölçüldü.

Kaynak: AA
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