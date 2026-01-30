Haberler

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 87'ye çıktı

Güncelleme:
İstanbul'da, haftanın son iş gününde, akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 87'ye kadar yükseldi.

Kentte mesainin bitmesiyle ana arter, cadde ve ara yollarda trafik yoğunluğu oluştu.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda, Sefaköy, Yenibosna, Bakırköy, Cevizlibağ, Çağlayan, Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde araçlar güçlükle ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda Hasdal, Seyrantepe, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Büyükdere Caddesi, Levent TEM bağlantı yolu mevkilerinde çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Karaköy-Beşiktaş Sahil Yolu ve Barbaros Bulvarı'nda trafikte araçlar ağır seyrediyor.

D-100 kara yolunda Haramidere ile Beylikdüzü mevkilerinde de Edirne istikametinde yoğunluk gözlemleniyor.

Anadolu Yakası

Anadolu Yakası'nda, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise Anadolu-Avrupa yönünde araçlar güçlükle ilerliyor.

D-100 kara yolunda Ataşehir'den Maltepe'ye kadar aralıklarla yoğun trafik yaşanırken, aynı karayolunun Kadıköy güzergahında da yoğunluk gözleniyor.

Sahil yolunda da Kadıköy ile Maltepe arasında aralıklarla trafik yoğunluğu görülüyor.

TEM Otoyolu'nda ise Sancaktepe ile Sultanbeyli arasında yoğunluk yaşanıyor.

Yoğunluk nedeniyle metrobüslerde, otobüs duraklarında ve aktarma merkezlerinde de yolcu yoğunluğu oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Cep Trafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 87'ye ulaştı.

Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 90, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 81 ölçüldü.

Kaynak: AA / Rüveyda Mina Meral - Güncel
