Afet ve acil durumlara müdahale kapasitesini güçlendirmek amacıyla yürütülen gönüllülük çalışmaları kapsamında İstanbul'da 'AFAD Akreditasyon Sistemi Arma Teslim Töreni' düzenlendi. Çalışmalar kapsamında eğitimlerini başarıyla tamamlayan gönüllü ekipler armalarına kavuştu. Programda, afetlere hazırlıkta gönüllülerin rolü ve akreditasyon sisteminin önemi vurgulandı. Törene, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, AFAD İstanbul İl Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu katıldı.

'BİRLİKTE VARIZ, BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ'

Programda konuşan AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, "Afetlere sadece kriz anında müdahale eden bir anlayışla değil; öncesi, anı ve sonrası olmak üzere tüm süreçleri kapsayan bir bakış açısıyla yaklaşıyoruz. Hazırlık, müdahale ve iyileştirme süreçlerinin birbiriyle bağlantılı olduğunu biliyoruz. Birlikte beraber çalıştığımız kamu kurum ve kuruluşlarının yanında bir de gönüllülerimiz var, sivil toplum teşkilatlarımız var. Biz bu sivil toplum teşkilatlarımızla ve bütün paydaşlarımızla afet yönetimini gerçekleştiriyoruz. O yüzdendir ki birlikte varız, birlikte güçlüyüz diyoruz. İşte bu gönüllülüğün sistematik hale getirilmesine de akreditasyon diyoruz" şeklinde konuştu.

'İSTANBUL BİRÇOK İYİLİĞİN MERKEZİ'

Pehlivan, "Bütün gönüllülerimizi ülke genelinde de alkışlıyor, tebrik ediyoruz. Başvuran gönüllülerimiz var. İnternet üzerinden ben de varım diyen ben de gönüllü olmak istiyorum diyen vatandaşlarımız var. Ülkemiz genel olarak gönüllülük konusundaki duyarlılığı bugüne ait duyarlılık değil malumumuz. İmece kültürünün şekillenmiş sistematik hale gelmiş hali. İstanbul nasıl ki birçok şeyin birçok iyiliğin merkezi, bu anlamda yardımlaşmanın vakıf kültürünün de merkezi" dedi.

'BURADA BÜYÜK BİR EMEK VAR'

İstanbul Vali Yardımcısı ve Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, "Burada görmüş olduğunuz ekiplerimiz ve kıymetli yol arkadaşlarımız, daha önceki bir programda da sizlere arz ettiğim üzere, sadece afetlerde görev yapacak kişiler olarak değerlendirmiyorum. Aynı zamanda bizim sivil savunma teşkilleri anlamında da önemli görevler üstlenecek kişiler olarak değerlendiriyoruz. Onları kendilerini devletimize, milletimize vakfetmiş insanlar olarak değerlendirmeyi özellikle burada sizlerin huzurunda ifade etmek istiyorum. ve onların önünde şükranla eğiliyorum. Çünkü bu iş gönüllülük kişi, gönüllü olarak yapılan her iş kıymetli. Çünkü onlar hayatlarını anlamlandırmaya çalışıyorlar. Şu anda evlerinde, iş yerlerinde, masa başlarında oturarak bir takım şeyleri seyredebilir olmaktan öte yapmaya aday kişiler olarak çok takdir ettiğimi ifade etmek istiyorum. Burada büyük bir emek var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı