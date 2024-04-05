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İstanbul'da bayram boyunca toplu taşıma ücretsiz olacak

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İstanbul'da Ramazan bayramı dolayısıyla 10-11-12 Nisan tarihleri arasında toplu taşıma ücretsiz olacak.

"İSTANBUL KART SAHİPLERİNE, İBB'YE BAĞLI TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklama şu şekilde: "10-11-12 Nisan Ramazan Bayramı tatili süresince kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine, İBB'ye bağlı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. İETT, Ramazan Bayramı'nda gerçekleşebilecek olası yoğunluklara karşı ek araçları göreve dahil edecek."

SEFERLER CUMARTESİ TARİFESİNE GÖRE YAPILACAK

Metro İstanbul'da bayram boyunca seferler cumartesi tarifesine göre yapılacak. Seferler, bayramın 1'inci ve 2'nci günü 06.00 - 00.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

İstanbul'da bayram boyuncu toplu taşıma ücretsiz olacak

12 NİSAN CUMA GÜNÜ GECE METROSU UYGULAMASI

12 Nisan Cuma günü ise, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı/Bağcılar, M2 Yenikapı-Hacıosman, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Samandıra, M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü ve M7 Yıldız-Mahmutbey metro hatlarında Gece Metrosu uygulaması hizmet verecek.

KÖPRÜ VE OTOYOLLAR DA ÜCRETSİZ

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde köprü ve otoyollar da ücretsiz olacak. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmesindeki köprü ve otoyolların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 9 gün boyunca ücretsiz olacağını söyledi.

İstanbul'da 9 günlük bayram tatilinde toplu taşıma ücretsiz olacak

MARMARAY DA ÜCRETSİZ

Bakan Uraloğlu, bayramı üç büyük şehirde geçirecek vatandaşlar için İstanbul'da; Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hatları, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İzban'ın ücretsiz kullanılabileceğini açıkladı. Uraloğlu, ayrıca hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenlerde bayrama özel kapasite artışına gittiklerini belirtti.

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Yorumlar (15)

Nurullah Aydın:

reis den tüyo almış eko

9
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Akın Aydin:

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde köprü ve otoyollar da ücretsiz olacak. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmesindeki köprü ve otoyolların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 9 gün boyunca ücretsiz olacağını söyledi.iyi okuyun okumadan yorum yapmayın tebrikler reis RTE

yanıt7
yanıt3
Uyuma Dostum:

Tebrik ederim.. Sanirim uzun suredir ücretsiz olmamıştı.

21
11
yanıtYanıtla
Delololiko:

zaten her bayram ve milli bayramlarda tatildir.istanbulda yaşamadığın belli

yanıt6
yanıt1
Zebra 21:

Helal olsun Ekrem başkanim

12
12
yanıtYanıtla
Akın Aydin:

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde köprü ve otoyollar da ücretsiz olacak. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmesindeki köprü ve otoyolların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 9 gün boyunca ücretsiz olacağını söyledi.

yanıt4
yanıt4
Sinan Bulduk:

Yoğunluktan kimse binemeyeceği için sıkıntı yok..

12
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yanıtYanıtla
Bükücü:

Kimse binemese yoğunluk olmaz zaten. Demek ki biniyorlar bu yüzden yoğunluk oluyor

yanıt1
yanıt3
mahmut süt:

olsun okadarda halk herşeyi hak ediyor

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1
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Ahmet Aydın null:

Reis istediyse olur

3
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Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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