İstanbul'da 898 kilo 550 gram uyuşturucu ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı

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BAĞCILAR, Esenyurt ve Arnavutköy'de 6 ev ile 1 araca düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda toplam 898 kilo 550 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları kapsamında tek gün içerisinde Bağcılar, Esenyurt ve Arnavutköy'de belirlenen 6 ev ile 1 araca ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

898 KİLO 550 GRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Evler ve araçta yapılan aramalarda toplam 898 kilo 550 gram uyuşturucu madde, 34 litre 450 gram aseton, 11 kilo 500 gram kimyasal katkı maddesi, ile 2 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti veya İmalatı Yapmak' suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı