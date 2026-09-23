Haberler

İstanbul'da 898 kilo 550 gram uyuşturucu ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da 898 kilo 550 gram uyuşturucu ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı
Güncelleme:
+94 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Bağcılar, Esenyurt ve Arnavutköy'de 6 ev ile 1 araca düzenlediği operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 898 kilo 550 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

BAĞCILAR, Esenyurt ve Arnavutköy'de 6 ev ile 1 araca düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda toplam 898 kilo 550 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları kapsamında tek gün içerisinde Bağcılar, Esenyurt ve Arnavutköy'de belirlenen 6 ev ile 1 araca ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

898 KİLO 550 GRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Evler ve araçta yapılan aramalarda toplam 898 kilo 550 gram uyuşturucu madde, 34 litre 450 gram aseton, 11 kilo 500 gram kimyasal katkı maddesi, ile 2 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti veya İmalatı Yapmak' suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Asena Keskinci'nin gala kombini tartışma yarattı

Dün geceye damga vurdu! Herkes onu konuşuyor

ABB Meclisi'nde yeni tablo! Peş peşe istifalar sonrası dengeler değişti

ABB Meclisi'nde yeni tablo! Peş peşe istifalar sonrası dengeler değişti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gece yarısı dehşete düşüren görüntü! Feryatları ortalığı inletti ama...

Gece yarısı dehşete düşüren görüntü! Feryatları ortalığı inletti ama...
PSG ve Sevilla'da forma giymişti! Şimdi gezgin oldu

Dünyanın tanıdığı isim işi gücü bırakıp gezgin oldu
Süper El Nino için korkutan tahmin! Şubat 2027'ye kadar 451 bin kişi hayatını kaybedebilir

Dünya için korkutan 6 ay! 451 bin kişi hayatını kaybedebilir
Kastamonu'da 10 evin zarar gördüğü yangın kontrol altına alındı

Bir evde başladı, 10 evi vurdu! Yangın kontrol altına alındı
Bundan sonra ne yapacak? CHP'den istifa eden Yavaş'la ilgili ilk kez dillendirilen iddia

CHP'den istifa eden Mansur Yavaş'la ilgili ilk kez dillendirilen iddia
Güzellik merkezi kisvesiyle sahte senet tuzağı! 10 şüpheli yakalandı

Bu yöntemle ayaklarına kadar getirip tuzağa düşürdüler
Kadir İnanır'ın iki yeğeni sessizliğini bozdu: Aklımızın ucundan bile geçmedi

Kadir İnanır'ın ikiz yeğenleri konuştu: Biz oraya miras için gitmedik