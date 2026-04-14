İstanbul'da '8. Geleneksel Ümraniye Akıl ve Zeka Oyunları Festivali' düzenlendi

Ümraniye Belediyesi ile Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde "8. Geleneksel Ümraniye Akıl ve Zeka Oyunları Festivali 2026" düzenlendi.

Prof. Dr. Nabi Avcı Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, 60 okuldan 257 öğrenci katıldı.

Gün boyu süren festival kapsamında farklı kategorilerde akıl ve zeka oyunları turnuvaları yapıldı. Daha sonra turnuvalarda dereceye giren öğrenciler için ödül töreni gerçekleştirildi.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, organizasyonun bu yıl sekizincisinin gerçekleştirildiğini belirterek, "Beş farklı kategoride yarışmalar düzenlendi. "Mangala, küre gibi çok çeşitli oyunlarımızı evlatlarımız oynadı ve birinciler, ikinciler, üçüncüler seçildi. 30 öğrencimiz madalyalarını almış oldular." dedi.

Yıldırım, dereceye giren öğrencilerin mayıs ayında düzenlenecek İstanbul Şampiyonası'na katılacağını, burada başarılı olanların da Türkiye Şampiyonası'nda yarışacağını kaydetti.

Akıl ve zeka oyunlarının çocukların gelişimine katkı sunduğunu vurgulayan Yıldırım, "Bu oyunlar hem zekalarını geliştiriyor hem de zararlı alışkanlıklardan uzak durmalarına katkı sağlıyor. Çocuklarımızı bunlara yönelterek sosyal olmalarını sağlamak lazım." ifadelerini kullandı.