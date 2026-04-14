İstanbul'da "8. Geleneksel Ümraniye Akıl ve Zeka Oyunları Festivali" düzenlendi

Ümraniye Belediyesi ile Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde "8. Geleneksel Ümraniye Akıl ve Zeka Oyunları Festivali 2026" düzenlendi.

Prof. Dr. Nabi Avcı Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, 60 okuldan 257 öğrenci katıldı.

Gün boyu süren festival kapsamında farklı kategorilerde akıl ve zeka oyunları turnuvaları yapıldı. Daha sonra turnuvalarda dereceye giren öğrenciler için ödül töreni gerçekleştirildi.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, organizasyonun bu yıl sekizincisinin gerçekleştirildiğini belirterek, "Beş farklı kategoride yarışmalar düzenlendi. "Mangala, küre gibi çok çeşitli oyunlarımızı evlatlarımız oynadı ve birinciler, ikinciler, üçüncüler seçildi. 30 öğrencimiz madalyalarını almış oldular." dedi.

Yıldırım, dereceye giren öğrencilerin mayıs ayında düzenlenecek İstanbul Şampiyonası'na katılacağını, burada başarılı olanların da Türkiye Şampiyonası'nda yarışacağını kaydetti.

Akıl ve zeka oyunlarının çocukların gelişimine katkı sunduğunu vurgulayan Yıldırım, "Bu oyunlar hem zekalarını geliştiriyor hem de zararlı alışkanlıklardan uzak durmalarına katkı sağlıyor. Çocuklarımızı bunlara yönelterek sosyal olmalarını sağlamak lazım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Rüveyda Mina Meral
İsrail basınından Netanyahu'yu çıldırtacak Türkiye analizi

İsrail basınından Netanyahu'yu çıldırtacak Türkiye itirafı
Eski Tunceli Valisi'ne yanıt geldi: Gülistan kaybolduğunda, oğlu 20 yaşındaydı

Eski valiye bakanlıktan yanıt geldi: Gülistan kaybolduğunda oğlunuz...
Ayasofya'da alçak provokasyon! Polis iki Yunan'ı hemen yakaladı

Ayasofya'da alçak provokasyon! Polis iki Yunan'ı hemen yakaladı
Dev maç öncesi büyük rezillik! Dünya devinin yaptığına bakar mısınız

Dev maç öncesi büyük rezillik! Akşam sahada savaş çıkabilir

Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye'ye savaş açacak

Canlı yayında bomba iddia: Türkiye'ye savaş açacaklar
Şanlıurfa'da liseye silahlı baskın! 16 kişi yaralandı, saldırgan intihar etti

Liseye silahlı baskın! 16 yaralı var, saldırgan intihar etti
Masaya dönüş iddiası bu haberin ardından geldi! Suudi Arabistan'dan ABD'ye abluka baskısı

Trump'a senaryo değiştirten uyarı
Dev maç öncesi büyük rezillik! Dünya devinin yaptığına bakar mısınız

Dev maç öncesi büyük rezillik! Akşam sahada savaş çıkabilir

'Süper Lig'e çıkacak' denen 61 yıllık efsane küme düştü

"Süper Lig'e çıkacak" denen 61 yıllık efsanenin acı sonu

Türkiye'nin en zengini değişti! Murat Ülker zirveyi kaptırdı

Türkiye'nin en zengini değişti! Murat Ülker zirveyi kaptırdı