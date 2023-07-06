İstanbul'da 722 Kaçak Göçmen Yakalandı

İstanbul'da yapılan operasyonlarda 722 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonlar İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirildi.

İSTANBUL'da kaçak göçmenlere yönelik il genelinde çok sayıda polis ekibinin katılımıyla dün akşam yapılan operasyonlarda 722 kaçak göçmen yakalandı.

İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde, Deniz Limanı ve Önleyici Hizmetler şube müdürlükleri ile ilçe emniyet müdürlüklerinin katılımıyla, dün kent genelinde kaçak göçmenlere yönelik operasyon düzenlendi. Yeni operasyonlarda 722 kaçak göçmen tespit edildi. Yakalanan kaçak göçmenleri işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine gönderildi.